El Gobierno negocia con acreedores privados y busca un acuerdo con el FMI

El Ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció hoy que continuará el diálogo esta semana y la próxima con tenedores de bonos para reestructurar la deuda de US$ 68.842 millones emitida bajo legislación extranjera, al tiempo que buscará alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar otros US$ 44.000 millones.



Debido a la pandemia del coronavirus “se atrasó” el cronograma lanzado a finales de enero por el propio Ministerio y que preveía que para fin de marzo ya estaría cerrada la operación, dijo Guzmán esta noche durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Hacienda.



“Hemos tenido un pequeño retraso en la oferta formal”, debido a la situación que está viviendo el mundo y por eso “una fecha precisa no está siendo posible” de definir, sin embargo aseguró que se está "dialogando de manera constructiva con los bonistas” para alcanzar acuerdos y llegar a un horizonte de normalización de la deuda.



Guzmán también destacó que su cartera le presta "mucha atención al análisis de sostenibilidad de la deuda que hizo el FMI” el 20 de marzo y que apuntaba a que Argentina necesitaba cinco años de gracia, una quita de entre US$ 55.000 y US$ 85.000 millones “o una combinación de estos factores”.



Esos principios se utilizarán en la negociación con los privados, y la propuesta resultante puede contar con un periodo de gracia para el pago de la deuda, la reducción de cupones, la quita de capital, junto con extensión de plazos “en múltiples combinaciones” de estas herramientas, dijo Guzmán.



“La oferta no tiene porqué ser exactamente igual, pero sí prestamos atención a las sugerencias del staff técnico del Fondo”, dijo el funcionario quien también detalló que le podrían brindar a los acreedores un bono atado al PBI "si es de su interés”.



Al ser consultado sobre cuándo el Gobierno pretende volver al mercado financiero internacional, el ministro desalentó cualquier tipo de urgencia al afirmar que “Argentina no volverá a endeudarse a tasas que no sean sostenibles”.



En cuanto a los precios de los bonos argentinos en los mercados globales, Guzmán detalló que “no hay muchas transacciones y hay una enorme heterogeneidad”.



El titular del Palacio de Hacienda también adelantó que el país va a "seguir refinanciando como lo viene haciendo” los vencimientos de títulos emitidos bajo legislación local y que la restructuración de esas acreencias "se hará después de la de la deuda externa” por motivos legales.



El funcionario también sostuvo que el Gobierno quiere "un nuevo acuerdo con el FMI, en base a los propios supuestos macroeconómicos, que le brinden sustentabilidad al pago de la deuda. Argentina no está en condiciones de hacer frente al acuerdo logrado por el gobierno anterior“.



Sin embargo, apuntó a “el diálogo constructivo que viene teniendo el Gobierno” con el FMI y que espera que se normalice la situación desatada por la pandemia del Coronavirus, para que una misión técnica del organismo realice las revisiones de acuerdo al Artículo Cuarto del organismo ”paso previo a las negociaciones”.



En este mismo sentido, señaló que el país no pedirá un tratamiento especial como lo podrían hacer otras naciones afectadas por el Coronavirus.

Por otro lado, Martín Guzmán, aseguró hoy que Argentina debe enfrentar “un proceso de desinflación” que abarque a una política de precios e ingresos, junto a medidas monetarias y fiscales.



Para frenar la suba de precios “una única ancla no alcanza, sino varias que ayuden al equilibrio entre todas ellas”, dijo Guzmán en declaraciones durante una rueda de prensa celebrada esta noche en el Palacio de Hacienda.



Este “será un proceso largo, gradual y sostenido”, dijo el ministro y apuntó a que el combate contra el coronavirus “ha afectado estas medidas” que llevaba adelante el Gobierno para ir reduciendo la inflación.



El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará el miércoles 15 de abril la variación del índice de Precios al Consumidor de marzo.



El año pasado, cerró con una inflación del 53,8% mientras que la del 2018 fue de 47,6%, relevó el Indec.