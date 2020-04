Una Vigilia Pascual especial, con misa y mensajes virtuales

En la Vigilia Pascual, la Iglesia católica celebra una liturgia muy especial mientras espera la Resurrección de Cristo. Y la celebración de anoche fue particularmente histórica, porque debido a la pandemia de coronavirus los templos religiosos permanecen cerrados a los fieles y todas las actividades fueron virtuales y transmitidas a través de YouTube y diversas plataformas.

En nuestra región el Arzobispo Víctor Manuel Fernández presidió anoche la Misa de la Gran Vigilia Pascual, que será transmitida en vivo y seguida por centenares de feligreses.

La Semana Santa y el Triduo Pascual culminan hoy, domingo de Pascua, cuando se celebrarán las misa de Pascua de Resurrección, que a las 12 transmitirá el párroco de la Catedral.

Las actividades se están desarrollando en entornos digitales y se transmiten en distintas plataformas digitales: la web y el Facebook de la Universidad Católica de La Plata; el Facebook e Instagram de la Iglesia Catedral de La Plata. Y la web y Facebook del Arzobispado de La Plata.

Durante su homilía de la Vigilia Pascual, el Arzobispo resaltó: “Hoy es el día más santo, más grande, más bello. Esta fiesta que celebramos ahora es el corazón del año cristiano, el centro, el manantial de donde brota todo lo demás”.

En otro pasaje aludió al actual contexto mundial: “Podés decir que con lo que estás pasando no podés vivir la alegría de la Pascua. Pero en realidad siempre tenemos algún pero, alguna excusa para no vivirla. Ahora es el coronavirus y después será otra cosa. Pero no es así, la relación con el Resucitado y la vida de resucitados va más allá de las circunstancias, es de otro nivel, y se puede vivir pase lo que pase. No depende de las circunstancias externas”, dijo. Y remarcó: “Es un estado del corazón, un estado de unión con él que produce esperanza, paz, entrega, confianza total. Entonces, pase lo que pase sentimos que en el fondo todo está bien y todo estará bien. Así, con él, en cualquier lugar estoy a salvo. No hay algo que yo no pueda atravesar, porque él está conmigo”.