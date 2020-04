Domingo de Pascua y una celebración atípica

El arzobispado platense cerró una Semana Santa atípica, histórica. Sin fieles en la Catedral para participar de las principales actividades, todas las misas y acciones que tuvieron lugar se transmitieron vía online. En menor escala, distintas parroquias llevaron a cabo actividades similares para sostener el espíritu. Ayer, el párroco del templo mayor platense, Jorge González, presidió la Eucaristía del Domingo de Pascua, que fue transmitida en vivo por diferentes plataformas.

En la prédica de la Homilía, González dijo: “Hoy toda la Liturgia está plagada de anuncios, como el de Pedro, el de Pablo y el del Ángel, que convirtió aquella piedra que era la tapa en la Cátedra, el lugar en donde él anuncia y habla”, continuó.

Seguidamente, el padre González se preguntó en voz alta, “¿Qué es lo que Dios nos enseña en esta Pascua?; que él es capaz de sacar de la muerte, vida”. Y reflexionó sobre “el ritmo natural de nuestra existencia”, que es “justamente al revés”. “Nosotros vivimos y nos encaminamos hacia la muerte. La Pascua que celebramos nos habla de otro proceso; de este proceso de muerte desde donde surge la vida”, añadió.

El padre González recordó, asimismo, que durante estos días, “hemos celebrado el Triduo, que de alguna manera es una gran Liturgia y en donde no tiene que permanecer un día sobre otro. No podemos absolutizar el viernes y tampoco el domingo; se trata de un mismo proceso donde en la Pasión, en la Muerte, aparece la experiencia de la Resurrección”.

Y remarcó la necesidad de que no “nos quede solamente un sentido nostálgico en nuestro corazón” de esta Pascua 2020, “que quizá no pudimos celebrar en la parroquia como siempre, o no visitamos las iglesias de nuestro barrio como tenemos costumbre; sino que podamos descubrir que el Señor en este año quiso que celebráramos la Pascua como nos tocó celebrar, como pudimos; encerrados, con límites y situaciones no deseadas, porque es ahí y en medio de esta realidad, donde el Señor quiere obrar y quiere mostrar una vez más su poder de vida”.

Refiriéndose a la Cuarentena, el Padre González aseguró que han sido días que “nos han hecho pensar y reflexionar mucho” y pidió al respecto que “no sea en vano esta cuarentena y que no sea en vano todo lo que nosotros como país y sociedad estamos viviendo y atravesando”.