De noche, caminaba por el techo, un vecino lo vio y lo mató de un balazo

En las inmediaciones del Parque Saavedra vienen denunciando que la inseguridad se está instalando cada vez con mayor fuerza en la zona.

En ese contexto, desde hace unos días, en horas de la madrugada, los vecinos escuchaban pisadas por los techos de las viviendas, en 64 entre 10 y 11. La situación había encendido un alerta ante la posibilidad de que intrusos quisieran entrar a robar en sus domicilios.

La historia se repitió en los primeros minutos de ayer y tuvo un final de horror: según informaron fuentes policiales y judiciales uno de los vecinos sintió pasos sobre su techo, tomó un arma de fuego y disparar hacia el sospechoso que estaba sobre el techo de su vivienda.

Por lo que habría declarado posteriormente ante los investigadores, su intención no fue otra que asustar al delincuente para ponerlo en fuga.

En medio de la oscuridad de la noche el disparo terminó impactando en el cuerpo de quien minutos después murió cuando buscaba huir por otros techos de la cuadra.

El vecino que disparó, un comerciante de 34 años que vive en un departamento junto a su esposa y una hija de ambos de 7 años, quedó imputado en una causa por “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, pero fue notificado y quedó en libertad.

La causa está en manos del fiscal en turno, Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI Nº 16).

Según informó a este diario una fuente de Tribunales, no quedó detenido por dos argumentos principales: el fiscal considera que el vecino imputado no se va a fugar ni se propondrá entorpecer la investigación. Por otra parte, se avanza en una hipótesis sobre una acción de legítima defensa ante un intruso al que la sospecha señala con intenciones de robo.

En la tarde de ayer, este diario obtuvo el testimonio de la dueña de la vivienda sobre cuyo techo cayó el ladrón desplomado y herido de muerte.

La mujer, que evitó ser identificada, contó que “a las 3 y media de la mañana (de ayer) me desperté porque mi perro ladraba como loco, y enseguida se escuchó una explosión en la cuadra, que venía de calle 10”, dijo.

“Me levanté, encendí la luz y no vi nada extraño. Volví a acostarme y a los 5 minutos fue mi hija quien me dijo que había sentido pasos por los techos y a personas que hablaban en la vereda. Me asomé desde una ventana de la planta alta y observé que estaba la Policía”, agregó.

Luego, algunos efectivos tocaron el timbre de su casa y le pidieron una escalera para subir al techo, “porque arriba había un ladrón”, recordó.

Las escalera no sirvió para llegar hasta el techo y debieron aguardar unos minutos a que llegara personal de Bomberos, con otra de mayor altura.

La vecina indicó después que “la cuestión es que con esa escalera los policías pudieron llegar al techo y llegar al ladrón que estaba herido de bala y que, pese a que intentó huir, cayó arriba de mi techo”.

Momentos más tarde, aseguró, “lo vi tirado en la vereda (al ladrón baleado por un vecino de la cuadra). Creo que ya estaba muerto, ya que en esos instantes vino la Policía Científica y le indicaron a los médicos del SAME que podían retirarse porque ya no iban a ser necesario trasladarlo a un hospital”.

mochila y barreta

En poder del joven asesinado, identificado como Pablo Aranda, los policías secuestraron una mochila y una barreta. Calculan que la herramienta de hierro la usaría para entrar por la fuerza a alguna vivienda.

En tanto, al vecino imputado por el crimen, le incautaron la carabina calibre 22 con la que le descerrajó el tiro mortal. Se trata de un arma antigua, “de colección”. El portador no mostró ayer papeles que lo acreditaran como legítimo usuario, indicó una fuente de la pesquisa.

Las fuentes mencionaron, a su vez, que el ladrón abatido “vestía ropa oscura y tenía guantes”. En tren de sospechas, calculó una de las fuentes que “esperaba no dejar sus huellas dactilares al momento de cometer el atraco”.

Asimismo, se consignó que médicos del SAME alcanzaron a constatar que el balazo que recibió le ingresó por una axila y se alojó en el pecho.

Se calcula que el vecino salió al patio de su PH, vio a Aranda sobre el techo y tras gritarle le tiró.

El fiscal Condomí Alcorta se presentó en la escena poco después de ocurrido el hecho. Recorrió la escena del crimen en el interior de manzana, un área donde abundan los patios enrejados.

En esos instantes de confusión y amplio despliegue policial, los policías ordenaban cerrar puertas y ventanas y permanecer adentro.

Todavía conmocionada por el episodio, al igual que otros frentistas de esa cuadra, la vecina que habló con este diario sostuvo que “hace dos días que veníamos escuchando ruidos en los techos, los que también fueron advertidos por nuestro perro”. Y acotó: “pero esta vez todo terminó de esta manera”.