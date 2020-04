HoySeSaleEnCasa: En vivo, "el boliche" que anima a un barrio de La Plata en cuarentena

En el barrio platense de La Loma, un vecino decidió recrear el ambiente que se vive en la movida nocturna y cada fin de semana pasar música con animación y luces incluidas para hacerle frente al asilamiento social preventivo y obligatorio.

Según le comentó Fabián a eldia.com y como se publicó ayer, la iniciativa surgió luego de pasar varias jornadas en soledad. Provisto de los equipos necesarios y con el conocimiento en cuestiones de sonido, el hombre se dispuso a comenzar a pasar música a determinado horario y de este modo generar un espacio de reunión entre los vecinos.

"La idea es pasar un momento ameno y agradable para que no sentirnos tan solos. Es verdad que una vecina vino a casa y me golpeó la puerta para que dejara de pasar música. También es verdad que vino la policía. Pero todos se solucionó, después. Con la vecina llegamos a un acuerdo: antes de empezar con el show, le consulto por Whatsapp si no le molesta" señaló.

"El primer sábado de cuarentena empecé. Primeros música con el equipo. Después agregué micrófono y animación y hace un par de sábados puse las luces. Lo del streaming surgió a partir de la necesidad de seguir juntos hasta tarde" indicó al referirse a cómo fue evoluciando de su propuesta.

En este marco, Fabián explicó a eldia.com que para no molestar empezó a pasar música más temprano y de este modo no causar molestias a quienes quieran dormir, leer y o mirar una peli. Pero la fiesta no se acaba cuando la música se apaga en la calle.

Para aquellos que quieran seguir de rotation en casa hasta altas horas de la madrugada, desde hace una semana está disponible la posibilidad de seguir este boliche virtual por streaming http://stream.zeno.fm/mk0zkh43kwzuv.

"Así no molestamos a nadie. Seguimos mezclando y poniendo música para quienes quieran disfrutar" señaló Fabián que tiene un comercio en este sector de La Loma que se especializa en cuestiones de sonido.