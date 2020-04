VIDEO.- El motín del penal de Romero, por dentro: crece la tensión en cárceles bonaerenses

Mientras detenidos en la Unidad 10 de Melchor Romero iniciaron una protesta para pedir excarcelaciones, subiéndose a los techos, en otras cárceles bonaerenses aumentó en las últimas horas la tensión ante reclamos de los detenidos por beneficios y garantías para que el coronavirus no ingrese a los establecimientos. Por caso, en las unidades de San Martín e Ituzaingó se viven por estas horas momentos de tensión similares a los vividos en en la Unidad N°54 de Florencio Varela.

Los incidentes se vinculan a otros ocurridos en otras cárceles de la provincia de Buenos Aires y el país.

En San Martín esperan la llegada de juez de Casación y titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de La Plata, Víctor Violini, para que oficie de mediador en el conflicto, según pudo saber EL DIA.COM.

En la Unidad 10 de Melchor Romero un numeroso grupo de internos decidió subir a los techos de un sector del establecimiento para reclamar por medidas de alivio a su situación carcelaria a partir de los riesgos que implica la pándemia.

Según fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense la proesta en Melchor Romero es para reclamar excarcelaciones, sin que hasta el momento se hayan registrado lesionados entre el personal penitenciario ni con los privados de libertad.

La Unidad 10 aloja 150 internos, con la particularidad de que transitan el último tramo de la pena.

Muchos de ellos tenían el beneficio de las salidas transitorias y con el advenimiento de la pandemia y como manera de prevenir el ingreso del COVID-19 al penal, desde el Poder Judicial dispusieron su suspensión.

Las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense se encuentran en el lugar con la intención de dialogar con los internos "para que depongan su actitud y canalizar sus pedidos de una manera pacífica", se indicó.

En el lugar de los hechos, la hermana de uno de los internos habló con EL DIA.COM y aseguró que "hay muchos casos de coronavirus en otras cárceles pero no los dan a conocer".

Y señaló que la protesta está directamente vinculada al pédido de las excarcelaciones. "Esta es una cárcel semi abierta, mi hermano tiene salidas transitorias y hace un mes que está esperando el arresto domiciliario. Tiene tuberculosis", dijo la joven.

En tanto, en Gorina se declaró una huelga de internos que exigen que se les otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a todos aquellos que venían gozando de salidas transitorias, suspendidas en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

Los internos presentaron un hábeas corpus colectivo y como no prosperó ahora hacen un "cese de actividades" que consiste en no retirar la comida no realizar ninguna actividad con lo que por ahora la protesta tiene un perfil pacífico.

Por su parte, la Unidad 33 de Los Hornos de Mujeres también se plegaría en las próximas horas a la huelga de hambre. Ese establecimiento carcelario aloja a madres con hijos.

Como se ha informado, la situación había obligado al sistema de cárceles de la provincia de Buenos Aires, a tomar medidas extraordinarias de higiene y control. El Ministerio de Justicia había comunicado que casi la totalidad de los 45 mil presos en su sistema sobrepoblado aceptaron renunciar a que sus familias los visiten en medio del anuncio de compras masivas de barbijos. A todo eso, la confirmación del primer caso de Covid en una cárcel bonaerense aumentó la tensión, particularmente en la Unidad 42 de Florencio Varela donde ocurrió el hecho.

Ya había habido otros casos de contagio en las unidades 21 de Campana y la alcaldía número 3 de Melchor Romero. Ninguno de ellos, según fuentes del SPB, había tenido contacto cotidiano con internos.

Pero la situación de las cárceles bonaerenses no mejoró en las últimas horas sino que se puso más conflictiva. Los presos de diferentes penales aseguran que no cuentan con medidas sanitarias acorde a la situación y temen un contagio masivo.

En la Unidad 46 de San Martín, los detenidos formulan el mismo reclamo. "Nos dieron un poco de lavandina y nada más. Se llevaron a uno con fiebre y no se supo nada más". En ese penal el sector de la biblioteca fue acondicionado con camas, trascendió.

El pasado 9 de abril el Tribunal de Casación Penal bonaerense hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los defensores generales de todos los distritos de la Provincia, como una "manera extraordinaria" de hacer frente a emergencia sanitaria y penitenciaria que se vive en los penales bonaerenses, donde hoy conviven 50 mil internos.

La medida abarcaría a más de 400 presos. Aunque pocos días después el fiscal Carlos Altuve apeló esa decisión.