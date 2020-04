Tienen pasajes adquiridos hace mucho tiempo, no pueden viajar pero tampoco les devuelven el dinero

No son pocos los usuarios que tienen pasajes adquiridos mediante diferentes operadores de viajes online, que están sufriendo un auténtico dolor de cabeza ya que a pesar de las cancelaciones de vuelos de las distintas empresas aéreas no están pudiendo recuperar el dinero invertido.

Para muchos, ante la epidemia de Covid-19 que azota al mundo, las vacaciones pasaron al olvido pero al menos, ante una situación de fuerza mayor, aspiran a recuperar el dinero que gastaron por un viaje que no se hará.

“Estamos teniendo inconvenientes los que compramos pasajes para vacacionar y no tenemos respuestas de las empresas, incluso ya con vuelos cancelados por las aerolíneas. Si querés cancelar, no te devuelven casi nada de lo que pagaste”, le dijo a este medio Pablo Fassano, ciudadano platense atravesado por la situación.

“Se que hay muchas más personas en nuestra misma situación. Con la situación de Covid 19 se cancelaron vuelos, cayeron reservas y básicamente el sueño de vacaciones pasó a un segundo plano y prácticamente al olvido. No obstante, el año entero de ahorro y pago en cuotas no se olvida”, sostuvo angustiado.

Más adelante contó que “como muchos otros conocidos, realizamos nuestra reserva de pasajes por Despegar y realmente es irrisoria la ausencia total de dicha empresa para brindar alguna respuesta. Uno se encuentra en la incertidumbre total respecto a si habrá algún tipo de recuperación de lo invertido en una situación nos excede”, subrayó y agregó que “estas empresas tienen todas las ganancias a costa de la pérdida de quienes invirtieron en un proyecto”,

Por último, contó que le dejaron un vuelo abierto pero para antes de octubre, aunque es altamente probable que no pueda realizarse: “Yo compré el paquete en octubre del año pasado. Ahora me dejaron el vuelo abierto pero para viajar antes del 14/10 a Nueva York por un casamiento que se canceló. Y para esa fecha no va a haber cambios seguro”.