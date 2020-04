En Estados Unidos advierten que una complicación en la sangre está matando a pacientes con coronavirus

Los médicos estadounidenses que conforman el Team Covid, correspondiente a los diez hospitales que integran el sistema de salud de la Emory University de Atlanta, alertaron por casos de coronavirus Covid-19 con un "extraño problema en la sangre", tras detectar la formación de "inusuales" coágulos, por lo que te intentan develar por qué el virus experimenta ese comportamiento incluso a pesar de ser combatido con anticoagulantes.

Craig Coopersmith, el jefe del equipo investigador, sostuvo que el descubrimiento de esta característica que presentaron algunos pacientes con el SARS Covid-19 "fue el momento en que supimos que teníamos un gran problema".

Según Coopersmith, tenían previsto un amplio cuadro de agravamientos en los pacientes, como problemas pulmonares, en los riñones, cerebro, corazón, intestino e hígado, pero no esperaban problemas en la sangre.

Debido a la recurrente formación de coágulos, los especialistas se plantearon si el uso de anticoagulantes preventivos a todos los enfermos de Covid-19, incluidos los contagiados que realizan la recuperación en sus hogares, podría tener efectos contraproducentes.

Lewis Kaplan, médico de la Universidad de Pensilvania y Jefe Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos, fue contundente en sintonía con la preocupación de Coopersmith: “El problema que tenemos es que, si bien entendemos que hay un coágulo, todavía no entendemos por qué hay un coágulo. No lo sabemos. Y por lo tanto, tenemos miedo”

Greg Piazza, experto de Brigham and Women, el coronavirus "se abalanzó sobre nosotros. No estábamos escuchando esta cantidad tremenda sobre esto a nivel internacional".

En este marco, especialistas de prestigiosas universidades de Estados Unidos -Tufts, Yale-New Haven, The University of Pennsylvania, Brigham and Women y Columbia-Presbyterian, entre otras- se preguntan si por esots abruptos cambios en sus organismos están muriendo tantos estadounidenses en sus hogares.

Los especialistas analizaron casos de China e Italia que no fueron tan tenidos en cuenta en esos países.

Harlan Krumholz, médico cardíaco en el Centro Hospitalario Yale-New Haven, arrojó que "una de las teorías es que una vez que el cuerpo está tan comprometido en una lucha contra un invasor, el cuerpo comienza a consumir los factores de coagulación que pueden provocar coágulos de sangre o sangrado. En el ébola, el equilibrio era más hacia el sangrado. En COVID-19, hay más coágulos de sangre".

Estas coagulaciones excesivas ya habían sido alertadas en una publicación de JAMA, una de las revistas más prestigiosas del mundo de divulgación científica, al referirse a la mortandad de personas en Nueva York. En tanto, en Holanda, la revista Thrombosis Research había puesto en relieve que el 38 por ciento de los 184 pacientes de una unidad de terapia intensiva presentó anomalías en la sangre.

A partir de estos datos, que para los expertos no son concluyentes, centros de salud de Estados Unidos ya comenzaron a administrar pequeñas dosis de anticoagulantes a todos los pacientes de coronavirus como medida preventiva, en tanto que se administra una dosis más altas a pacientes en estado de gravedad.

Krumholz reflexionó: "Hay mucha especulación. Esa es una de las cosas frustrantes de este virus. Todavía estamos en mucha oscuridad".