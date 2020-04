Es de Chascomús y tiene la pista de que a su gata está en La Plata: "sé que no la robaron"

Los carteles pegados en la vía pública con la cara de su gata Runa, los posteos que hizo en cuanta red social pudo, los rastrillajes por varios descampados y las entrevistas que mantuvo con varios de sus vecinos de Chascomús parecen haber comenzado a dar frutos para Alfonsina, una joven oriunda de Chascomús que desde hace siete meses busca de forma incansable a su mascota.

Si bien la historia se venía desarrollando a casi 100 kilómetros de nuestra ciudad, en las últimas horas la investigación que viene realizando esta joven dio un giro inesperado y puso a La Plata en el centro de la escena. Todo a raíz de una pista que obtuvo tras dialogar con una vecina y que podría ser crucial para reencontrarse con Runa.

La joven le explicó a este diario que vive en una zona de quintas en donde las mascotas suelen andar sin collar y además se las suele dejar sueltas. También detalló que en ese sector no hay mucho movimiento y que cuando aparece alguien extraño se nota de forma inmediata.

Por caso, habrá sido esto último lo que empujó a una vecina a iniciar una conversación con una joven foránea que caminaba por allí con una gatita en sus brazos. En la charla la chica le dió varios detalles que ahora se han vuelto determinantes para establecer el paradero de Runa: que "acababa de rescatar a una gatita, que era de La Plata y se encontraba de paseo por la zona".

Siete meses después, tras toparse por casualidad con una foto de la gatita la vecina hizo memoria y recordó la última vez que había visto a Runa. Inmediatamente se comunicó con Alfonsina y le hizo saber los detalles que aquel encuentro fortuito.

"El único dato que tengo es que fue una chica que vive en La Plata. No quiero decir que la robaron. Se alejó de casa y no tenía su collar con identificación. Necesito que esa persona sepa que es mía, que no estaba abandonada. No conozco a la chica pero sé que eran dos o tres y que andaban en un auto gris" señaló a este diario la joven que sospecha que alguien con un "corazón gigante" se llevó a su mascota creyendo que estaba abandonada.

Además de dejar una foto para que la reconozcan, precisó que "Runa es una gata tricolor de 1 año y medio. Vivía en Chascomús con su mamá humana, y su hermana perruna. En septiembre del año pasado se extravió en su zona. No tenia en ese momento collar ni identificación"

Para Alfonsina, Runa es un miembro muy importante de su familia. Por eso ofrece una recompensa a quien aporte datos certeros sobre su paradero. "Es muy importante que quien la levantó sepa que hay una familia destrozada buscándola hace 7 meses" resaltó.