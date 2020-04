Calles a todo ritmo en una cuarentena a medias en La Plata: ¿se cumple en tu barrio?

La cuarentena en La Plata, ¿se respeta o no?. El mensaje del presidente Alberto Fernández del sábado por la noche habilitando algunas salidas hizo que muchos platenses se precipitaran hacia la calle dándole a la ciudad un ritmo normal, lejos del confinamiento que se aconseja debido a la circulación del Covid-19.

Este movimiento, tal como informó este medio, hizo incluso que la Municipalidad de La Plata labrara 1.600 infracciones en un día, una cifra por encima de los días anteriores.

Sin embargo, hoy la situación parece no haber mutado demasiado y el ritmo en las calles va en aumento. Tránsito normal de día de semana, peatones yendo y viniendo por el centro y ya con poco lugar para estacionar.

Ante esta situación, EL DIA convoca a los vecinos a mostrar con fotos y videos cómo está su barrio, enviando mensajes al Whatsapp 2214779896.

Uno de los primeros en contactarse fue José, quien mostró indignación por la falta de respeto que se le está teniendo a la cuarentena, sobre todo en las zonas periféricas: Se terminó la cuarentena en Olmos. Hacen falta controles a caminantes, hay mucha gente sin permisos abren comercios que no debieran abrir”.

Por su parte, otro vecino de Los Hornos aseguró que "acá no se cumple, hacen mandados de a siete personas". En tanto que en la misma zona, Vanesa pidió "controles por 66 desde 31 hasta calle 167 porque ahí mucha entrada por ahi. La gente trabaja sin permiso y los jefes al no ver controles por ahí obligan a ir a trabajar. En esa zona hay un hogar de ancianos 167 y 73 pero en la zona hay casas y a pesar de todo los empleados trabajan obligados. No es justo".

En la zona de 72 16 y 17 un vecino remarcó que "la gente espera 3 a 4 horas todos los días para poder conseguir huevos y se hacen unas colas tremendas. La gente está esperando desde las 7 de la mañana y todavía no atienden. Acá si que se rompe la cuarentena y encima especulan con los precios".

En El Retiro no hay excepción, y la cuarentena también se respeta poco: "Yo vivo en El Retiro y en un día de sol ves a todos en la calle. En 44 vas a hacer mandados y está como un día de tantos, sólo que la gente tiene barbijo", contó Claudia.

José Luis Córdoba: "Soy de Arturo Seguí. De día los chicos juegan en la calle, la gente no usa el tapaboca, los trabajos por de albañilería siguieron normalmente, hacia la zona de la estación donde están los comercios mas importantes hay movimiento de gente y no ves patrulla policial"

Andrés Benítez: "Soy de Arturo Seguí y acá la cuarentena se cumple en un 20 %- o tal vez menos, no hay patrullajes, hay robos a casas de familia y no tenemos información si hay o no algún vecino positivo de covid 19 ya que es un pueblo chico el riesgo de contagio puede ser grave"

Carlos Lalaverry: "El sábado fui y vine desde el centro a Villa Elisa (con el permiso) y nadie me paro. Y ayer domingo mi hermana fue a Berisso y tampoco, mucha gente en la calle".

Jimena: "En Villa Castells toda la gente está sin barbijo, incluso los que trabajan para la Municipalidad. Ni patrulleros ya se ven pasar"