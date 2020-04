Sigue el calvario para darse la vacuna antigripal en La Plata: "No se puede más"

Para los platenses la campaña de la vacuna contra la gripe continuaba este lunes siendo un calvario debido a enormes colas y el faltante de dosis en los vacunatorios municipales, que no dan abasto, y a las peripecias con IOMA y con las farmacias, donde cada vez se topan con más trabas y falencias.

En este sentido, el panorama no distaba demasiado de lo ocurrido en las últimas semanas. Por caso, el vacunatorio que funciona en el Centro Cultural Islas Malvinas, en 19 y 51, era nuevamente epicentro de extensas colas de adultos mayores que asistieron temprano para conseguir un turno y poder vacunarse después de mediodía.

Como se sabe, la Municipalidad lleva adelante un cronograma de vacunación de acuerdo con la terminación del DNI para evitar grandes aglomeraciones de personas. "Cabe recordar que los días lunes le corresponde aquellos vecinos con documentos de identidad finalizados en 0 y 1; los martes en 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; y viernes 8 y 9. Todos los puntos fijos que estableció la Municipalidad aplicarán la vacuna sólo a quienes integren los diversos grupos de riesgo”, informó la Comuna.

Además, en el vacunatorio de Plaza Malvinas, la vacuna se suministra con turno previo, que es otorgado por orden de llegada, por lo cual, en el afán de conseguirlo, los vecinos concurren a hacer la fila desde las primeras horas de la jornada.

"Hay que encontrarle una solución a esto, no se puede más, no podemos esperar hasta las 12 acá parados, con este frío, y con la posibilidad de que nos tengamos que ir sin la vacuna y esperar hasta la semana que viene", expresó esta mañana una vecina jubilada que se identificó como Cristina.

Por su parte, otra vecina platense, Estela, contó que "después de 20 minutos de llamar a la salita para conseguir turno para la vacuna antigripal y que me diera ocupado, llamé a la municipalidad y me dijeron que 'no hay más vacunas'".

La mujer aseguró que recurrió a la vía municipal tras varios intentos frustrados con su obra social, IOMA, a la cual volvió a consultar esta mañana: "Me dicen que los anotados por internet empiezan esta semana". En ese sentido, la mujer aguardaba novedades para finalmente poder recibir su dosis.

Los casos por falencias en torno IOMA estallaron la semana pasada a raíz de las quejas de afiliados que llevaban más de diez días esperando recibir la vacuna en sus domicilios. De hecho, Juliana Gigli, de 77 años, reclamó que "hace dos semanas mi hijo pidió a IOMA el servicio de vacunación a domicilio para mi y todavía no tuvimos ninguna respuesta".

Pero eso no es todo, ya que ahora los usuarios suman el drama del faltante de vacunas en farmacias y las trabas que les ponen a las recetas electrónicas.

Al respecto, María Aguirre, vecina del Centro, manifestó que "estamos indignados con el tema de IOMA y la falta de vacunas antigripales y antineumoco".

Y agregó: "Aparte, hay tenemos problemas con los recetarios para medicación. La obra social lo deriva al médico y éste a la farmacia. Se 'tiran la pelota' entre ellos y como si fuese poco las farmacias no aceptan recetas electrónicas".

Para el caso de PAMI, la campaña de la vacuna antigripal comenzó el 25 de marzo para personal de Salud y otras funciones relacionadas con la lucha contra el coronavirus Covid-19 y unos días después arrancó para los adultos mayores de 25 años (consulte farmacias en La Plata y alrededores).

El dispositivo de vacunación sigue este mes según la terminación del número de DNI de las personas afiliadas: viernes 24 y lunes 27, DNI terminado en 8; martes 28 y miércoles 29, DNI terminado en 9.

Cabe destacar que en caso de que el afiliado no pueda concurrir el día que le corresponde por la terminación del número de DNI, deberá esperar a que termine el calendario y vuelva a empezar la ronda de turnos.

El Secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata afirmó que en tiempos de la pandemia desatada por el coronavirus Covid-19 “la vacuna antigripal es muy importante, sobre todo para quienes conforman el grupo de riesgo”