Los colegios privados piden auxilio, porque peligra el pago de sueldos

Los colegios privados de la provincia de Bs As pidieron a los 135 intendentes bonaerenses el permiso para abrir una guardia en los establecimientos educativos con la única finalidad de cobrar las cuotas. “Es un modo de agilizar y facilitar la gestión de cobro, que tuvo un fuerte nivel de morosidad durante este mes”, dijo Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia (Aiepba), donde “está en peligro el pago de salarios”.

La presidenta de Aiepba, Mónica Espinosa, encabezó el pedido a todos los jefes comunales bonaerenses para plantear la “imperiosa necesidad de permitir la realización de guardias en la Administración Escolar a los fines de que las familias puedan acercarse a abonar el arancel escolar”.

“Este pedido surge de las mismas familias que quieren abonar el arancel, y que no tienen medios de pagos electrónicos, ni cuentas bancarias, para poder realizar el pago. La única manera de poder efectivizarlo es a través del pago en efectivo”. Esta situación, fundamentalmente se da en pueblos con escasa infraestructura bancaria y de servicios comerciales. En nuestra región, ese inconveniente no se siente con tanta fuerza, según explicaron en la asociación.

Según indicaron fuentes de la Aiepba, algunos distritos ya dieron su respuesta positiva: General Pueyrredón, Puán, Tornquist, Lanús y Tres de Febrero. Para las próximas horas se aguarda la respuesta de La Plata, Berisso y Ensenada.

“Cabe aclarar que muchas de nuestras escuelas no tienen el código de barra en sus factura para que las familias lo puedan abonar por los canales antes mencionados”, agregaron.

Además, remarcaron: “Creemos muy conveniente desalentar la presencia en los cajeros y en los bancos, a los efectos de evitar la aglomeración de personas y con ello disminuir el riesgo de contagio”.

Las Escuelas asumen el compromiso de cumplir con el Protocolo de Seguridad establecido por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (Res. 145/20), para la atención al público, asignando turnos a las familias para su atención, al igual que realizan las entidades bancarias o de cobro de servicios, expresan en la solicitud a los intendentes.

Ayer comenzó una nueva etapa de la cuarentena, que se extenderá hasta el 10 de mayo, razón por la cual incluye la mayoría de los vencimientos de las cuotas de mayo. En abril, asegura Zurita, “hubo un 60 por ciento de la matrícula, promedio, que no pagó la factura del colegio, por múltiples razones. En este contexto, queremos facilitar un canal para que lo puedan hacer”.

Desde la entidad aseguraron que la cobranza en los colegios se ha reducido notablemente en abril. “Tenemos la certeza de que abrir este canal de pago, podrá aumentar entre un 5% y un 10% los ingresos. Es fundamental para los establecimientos educativos ya que se encuentra en alto riesgo el pago de salarios a nuestros docentes”.

PEDIDO POR LOS APORTES

Por otra parte, los integrantes de Aiepba enviaron una carta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof para tener una respuesta sobre un planteo realizado a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense sobre el pago de aportes previsionales, “que aún no tuvo una devolución por parte del organismo previsional”, indicaron en la entidad.

La asociación representa a unos 2.300 servicios educativos, que “se hallan seriamente comprometidas en el manejo de sus fondos por la inactividad producida por el COVID-19. Si bien es cierto, y justamente por ello, que nos hallamos abocados a la continuidad pedagógica y todos nuestros directivos y docentes están comprometidos con esta modalidad a distancia, los representantes legales y propietarios se encontraron con serias dificultades para pagar los sueldos”, afirma la titular de Aiepba, Espinosa.

“Hemos pedido al IPS prórrogas para depositar los fondos que le corresponden y en caso de hacer el aporte con retraso no cobrar las penalidades que existen para los infractores”, puntualiza la carta al mandatario bonaerense.

“Las escuelas que pueden hacer los aportes, en muchos casos, lo están haciendo con retraso, porque se priorizó el pago de sueldos al personal. Al realizar los aportes son objeto de punitorios. En otros momentos serían los correctos, pero no hoy, ya que la situación exige una mayor consideración y una salida económica de acuerdos y consensos”, resaltan en la institución.

Este diario consultó al IPS sobre esta cuestión, y al cierre de esta edición no hubo una respuesta sobre el tema planteado.

EL DRAMA DE LOS JARDINES

Por otra parte, desde Aiepba comunicaron su extrema preocupación por la situación de los jardines maternales, donde se registró el mayor índice de morosidad y en muchos establecimientos educativos de este segmento, que asisten a chicos de entre 45 días y 2 años de edad- ven con preocupación la pérdida de matrícula. Estos maternales, en su mayoría, no reciben aportes del Estado. Sólo reciben parcialmente una ayuda si están directamente asociados a algún jardín de infantes inicial –para chicos de 3 a 5 años-, explicaron en la asociación.

En Aiepba hicieron una encuesta –ver gráfico- y tras el análisis de especialistas, aseguran, “nos encontramos en una situación altamente preocupante, por no decir definitoria: los jardines maternales y la sala de 2 están en proceso de desaparecer, y la sala de 3 años no lleva mejor camino, porque los padres en casa no necesitan esos niveles de enseñanza y no envían a sus niños y por tanto no pagan los aranceles. Los propietarios no pueden sostener salarios e infraestructura”.