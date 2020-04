Argentinos varados en Brasil: casi ya no tienen para comer y el cónsul les hace una costosa propuesta

Por Hipólito Sanzone.

Si la situación es complicada, no podía complicarse más. Son 150 argentinos varados en el Estado brasileño de Bahía, que no pueden volver y que la están pasando cada vez peor. Varios de ellos son platenses y una de las chicas está embarazada. Pero también hay adultos mayores con hipertensión y otras enfermedades. No todos son turistas, hay muchos que viajaron por trabajo pero todos tienen por estas horas el mismo problema: la falta de recursos. "Se agota la comida, estamos en un lugar donde la cuarentena no es obligatoria, no hay medidas sanitarias. Hay una pareja viviendo en una fábrica abandonada y se tienen que cuidar porque los vecinos ya los quisieron echar a patadas".

Algunos de los argentinos que están pasando por esta pesadilla son platenses viajaron por turismo y los apura las ganas de volver pero hay casos como el de Pilar Saraví, que fue a trabajar como camarera a un bar que ahora está cerrado. Sin trabajo, comiéndose los ahorros. En la misma situación están su amiga Azul Macor y Karen Martínez, que son fotógrafas y fueron a ganarse la vida vendiendo imágenes a los que hacen paseos turísticos que ya no se hacen. Esa actividad también quedó trunca por la pandemia.

Hay más platenses: están Carolina Espósito y Victoria D¨Elía que fueron por turismo y Natalia Di Fillipo que como Pilar Saraví también fue a trabajar en un bar de playa. Algunos pudieron comprar pasajes aéreos para vuelos que a último momento fueron cancelados. Y ya se sabe que ese dinero, por ahora, no se devuelve de ninguna forma. Les pasa lo mismo a Juan Andrés Martínez y Santiago Cuervo, que fueron a trabajar a una barraca en la playa como cocinero y bartender.

Están desperdigados en diferentes alojamientos pero unidos por un grupo de whatsapp con el que también están conectados al cónsul argentino en Bahía, Pablo Exequiel Virasoro. Dicen que quisieran tener contacto también con el embajador Daniel Scioli pero hasta ahora eso no ha sido posible.

En las últimas horas esa cadena de mensajes explotó. La bomba la tiró el cónsul Virasoro con una propuesta que casi le provoca al funcionario un linchamiento virtual.

"Ante la ausencia de alternativas aéreas disponibles en el corto y mediano plazo, se gestionaron los permisos para el alquiler de tres ómnibus para cubrir trayecto Salvador (BA) Uruguaiana (RS) saliendo desde este Consulado en la madrugada del próximo sábado, 4 de abril", empieza el mensaje.

"Serán 48 horas de viaje directo, con paradas breves para desayuno, almuerzo y cena", explica, sin detallar si los pasajeros deben pagar esas comidas o si están incluidas en el pasaje.

"Llegados a Uruguaiana , y luego de los controles sanitarios correspondientes, los pasajeros podrán abordar los micros autorizados por el Ministerio de Transporte de la Nación, con destino final Retiro y principales ciudades del interior del país", sigue el mensaje.

Para los argentinos varados fue una buena noticia. Al menos una alternativa pese a las 48 horas de viaje en colectivo por venir. Pero lo que los hizo explotar fue la otra parte del mensaje del cónsul: "a continuación los precios y horarios de salida: desde cada cabecera de embarque: desde el Consulado Argentino en Salvador. 1000 reales por persona; Atracadouro Bom Jardim: R$ 1130 (incluye transfer hasta el Consulado); desde Itacare: R$ 1200 (incluye transfer hasta el Consulado); desde Porto Seguro: R$ 1270 (incluye transfer hasta el Consulado). El pago deberá ser hecho en efectivo por cada pasajero al momento de abordar. El Consulado colaborará con agua, fruta y sándwiches para reforzar la comidas entre cada parada".

Azul contó a EL DIA.COM que el grupo de whatsapp explotó ante la propuesta del cónsul. "Hubo más de 700 mensajes diciéndole de todo porque lo que pide es una barbaridad. Estamos hablando de 1.000 reales, un promedio de $20 mil pesos por persona para un viaje en colectivo y sin ninguna otra forma de pago que no sea en efectivo y a él, en la puerta del consulado".

"Quieren hacer un negocio con nuestra desesperación", disparan. Ante semejante sospecha la respuesta del cónsul fue enviar al grupo el link de la empresa de transporte a la que se habrían solicitado los servicios propuestos. "Lo interpretamos como una forma de decir que si les parece caro, averiguen ustedes", señalaron a EL DIA.COM.

Según aseguraron, alquilar un auto en el que podrían viajar hasta cinco personas y se podría devolver en la frontera cuesta $100 reales diarios (unos 2.000 pesos) y podría estimarse, cambiando de conductor, un trayecto de dos días. También dicen que pidieron precio por un remisse y que les pidieron $500 reales, alrededor de $10.000 también para cinco personas.

"Es una barbaridad que pretendan $20 mil por cada uno de los 150 argentinos que estamos acá, desesperados. Los números no cierran", insiste Azul.