“Él me volvió a engañar y yo no sé controlarme, más sabiendo taekwondo”

Laura Ponce, la joven de 35 años que fue acusada de golpear y amenazar a su ex pareja Diego Grimaldi (39), así como de dañar su automóvil el martes pasado, en City Bell, respondió a las imputaciones con un posteo público en su muro de la red social Facebook.

“Todos conocen mi carácter fuerte, el q era mi pareja me volvió a mentir y engañar con la ex. Reaccione violentamente no me quiero justificar pero yo no se controlarme y más sabiendo taekwondo, siempre luche y sufrí por ser así (sic)”, escribió la mujer, aludiendo a la publicación que hizo este diario como una versión de los hechos “modificada” por el denunciante.

Grimaldi dijo a EL DIA que conoció a la joven hace 10 años, aunque comenzaron a salir entre fines de 2018 y principios de 2019 , después de reencontrarse en un boliche. Aclaró que se separaron más de una vez y que él sufrió “agresiones” y “situaciones violentas” por los celos de Ponce, que nunca se animó a denunciar, hasta el martes a la mañana: “Ese día se desmadró”, reveló él.

“Esta vez fue mi culpa”, refirió la joven en su posteo, “yo no debí perdonarlo este último 25 de diciembre cuando mirando las fotos de noche buena encontré la captura de un chat con la ex, el decía que era viejo pero la fecha exacta era del 15 de diciembre como así tbn guardaba fotos q ella le enviaba en una carpeta oculta titulada ‘mi amor’ modificada en la misma fecha” (sic).

“Yo estaba acostado y en un momento ella me agarró el teléfono celular y me empezó a revisar la cuenta de Facebook, reprochándome que tenía la configuración para personalizar etiquetas porque supuestamente yo no quería que me vieran con ella en fotos”. Le “aseguré que no era así, pero no lo quería creer”, sostuvo, agregando que quiso calmarla y a la vez quitarle el teléfono, entonces, “me empezó a pegar trompadas en la cara, cachetadas, me arañó en los brazos, manos y torso, me mordió la mano y el hombro izquierdo, me dio patadas y me pegó con una llave como si fuera un látigo”, refirió Diego.

El hombre escapó a la calle semidesnudo y herido, condiciones en las que un patrullero que él mismo pidió al 911 lo trasladó a la comisaría Décima, donde radicó la denuncia. En el dúplex de la acusada quedó su automóvil Ford Focus gris que, según figura en la causa, sufrió rayones “y hasta el corte de los frenos”, destacaron los abogados que representan a Grimaldi, Alfredo Gascón y Miguel Molina. Una grúa lo retiró el miércoles.

“De mis traumas ya tendré dinero para pagar una terapia cognitiva conductual xq estoy consciente de q necesito ayuda como así tbn conozco mis límites y no soy capas de q pase a mayores (sic)”, posteó ella, rematando: “Ahora lo más importante es cuidarnos entre todos por la trágica experiencia que vive el mundo con la pandemia”.