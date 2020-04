Más de 20 millones de líneas de celulares menos en China: ¿Sugieren la cifra real de muertos?

Autoridades de China reportaron que se han cancelado alrededor de 21 millones de cuenta de teléfonos celulares en los tres últimos tres meses, fecha que coincide con el inicio de la propagación del coronavirus en el país asiático.

Como se recuerda, el mortal virus de Wuhan se habría iniciado el pasado mes de diciembre en dicha ciudad, y hasta ahora es conocida como el epicentro del brote de COVID-19.

El informe revelado por Beijing mostraría las cifras reales de víctimas mortales, a diferencia de los reportes difundidos por el Partido Comunista de China. Los teléfonos celulares en el país asiático son parte indispensable de la vida de sus ciudadanos.

“El nivel de digitalización es muy alto en China. La gente no puede sobrevivir sin un teléfono celular”, explicó a The Epoch Times, Tang Jingyuan, comentarista de asuntos de China que radia en los Estados Unidos. “Para tramitar las pensiones y la seguridad social con el gobierno, comprar boletos de tren, hacer compras… no importa lo que la gente quiera hacer, deben usar teléfonos celulares”, agregó.

“El régimen chino requiere que todos los chinos usen sus teléfonos celulares para generar un código de salud. Ahora, solo con un código de salud verde se permite a los chinos moverse en China”, relató Tang. “Es imposible que una persona cancele su teléfono celular”, aseguró.

Muchos analistas ponen el foco en la cancelación de los 21 millones de líneas de teléfono que podrían conducir a la cifra real de víctimas de COVID-19, cantidad que podrían ser mucho más altas que el número oficial reportado por la República Popular China.

“En la actualidad, no conocemos los detalles de los datos. Si solo el 10 por ciento de las cuentas de teléfonos celulares se cerraron porque los usuarios murieron a causa del virus del Partido Comunista de China, la cifra de muertos sería de dos millones”, finalizó Tang.