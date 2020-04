“No sé cuándo podré volver”: el drama de una platense varada en Nueva Zelanda

El 1º de octubre de 2019 Gabriela Márquez se subió a un avión con destino a Barcelona. Desde suelo español su viaje se extendió por varias ciudades de Europa y Asia pero sin saber que el destino la pondría ante una dura prueba.

Con el pasaje de vuelta en mano, la emergencia sanitaria declarada en Argentina por el avance del coronavirus le impidió su regreso a casa. Hoy, varada en Nueva Zelanda, vive el día a día entre la incertidumbre y el miedo, entre la confianza y las ganas de volver.

“Gran parte del viaje consistía en poder conocer, reencontrarme con amigas y amigos; y trabajar”, relató Gabriela, arquitecta de 36 años. Lo cierto es que tras arribar a Barcelona su viaje continuó por varias ciudades de Italia, luego Zurich (Suiza), Praga (República Checa), Singapur, Tailandia, Indonesia y finalmente Nueva Zelanda.

Tras extender su experiencia por casi seis meses, decidió poner un punto final a la historia y sacó el pasaje de regreso para fines de marzo. Pero para ese entonces, el coronavirus ya se había declarado pandemia y la mayoría de los países habían decretado la emergencia sanitaria.

Sobre el avance del virus, recordó: “A principios de marzo me enteré de la noticia del COVID-19, ya sabía que el problema era a nivel mundial y que en Italia y España la situación era complicada. Yo estaba tranquila porque tenía mi pasaje de regreso pero las noticias iban cambiando día a día y los datos siempre eran desalentadores”.

“A todo esto, en el viaje conocí a un amigo español que quería viajar a la Argentina. Entonces la idea era volver juntos, pero el día del vuelo fuimos al aeropuerto y ahí le dijeron a mi compañero que no podía viajar. Yo entregué mi pasaporte al mostrador, me estaba por volver sola pero dos minutos después me arrepentí”, agregó.

“Pregunté si los pasajes quedaban abiertos, si podía viajar en una semana y como me dijeron que sí decidí quedarme para esperar a que mi compañero se acomode. Pero al otro día me enteré que mi vuelo ya no podía ingresar a Argentina”, explicó.

VIVIR EN LA INCERTIDUMBRE

El viaje de placer se tiñó de otros colores. La alegría para Gabriela comenzó a salpicarse de dudas, de miedo y principalmente, de muchísima incertidumbre.

Confiesa que su familia, desde La Plata, la mantiene al tanto de todo y que tiene un contacto permanente.

“Cuando me dijeron que no podía volver no me sorprendió. En algún punto sentí tranquilidad porque quedándome acá no pongo en riesgo la salud de mi familia ni tampoco la mía”, recordó.

“Así que decidí quedarme en Nueva Zelanda, estoy en la ciudad de Te Peke. Acá los días por ahora son bastante inciertos. La verdad es que todavía no logre instalarme bien, vivo en un hotel y el mayor tiempo estoy en la habitación. El principal problema es que no sé cuándo podré volver. Pero estoy bien, los primeros días fueron un poco tristes, de mucha nostalgia, ahora trato de tomarlo como una experiencia más del viaje”, comentó.

“Acá también se decretó la cuarentena y nos dan la posibilidad de circular pero a dos metros de distancia. La policía hace controles y solo están abiertos los supermercados” para que las personas puedan comprar productos de primera necesidad.

De todos modos, Gabriela se mostró optimista de cara al futuro inmediato y a la espera de poder regresar al país. Ente sentido, dijo: “Me hice la idea de que podré volver en un mes y medio o dos. Acá, como estoy con visa de turista, no puedo trabajar mucho pero trato de hacer lo posible para pagar la comida y el hospedaje. Es complicado porque el único trabajo que se consigue es en la cosecha de kiwis”.

ARGENTINA, A LA DISTANCIA

También se refirió a las medidas tomadas por el gobierno nacional que encabeza el presidente Alberto Fernández

“Cuando me enteré de las decisiones fue algo raro, confuso, porque algunos argentinos me habían dicho que se había declarado el estado de sitio. Eso me preocupó mucho pero claramente la información estaba distorsionada”, afirmó.

“Con la embajada no me pude comunicar, pero su sitio web funciona muy bien, tiene notificaciones diarias y sé que a muchos argentinos los han ayudado con comida y hospedaje. Yo me manejo más con la página de Cancillería, pero en definitiva la ayuda y el asesoramiento que nos brindan es el mismo”, precisó.

Por último, la joven no pudo ocultar su emoción al momento de imaginar el regreso, del reencuentro con sus seres queridos.

“Pienso mucho en el abrazo con mi familia. Extraño mi casa, el patio, estar ahí sentada tomando mate al sol. También extraño caminar por las calles, las diagonales sobre todo”, contó.

“Este viaje me está enseñando mucho. Aprendí que nunca se está solo a no ser que uno lo quiera. También me hizo tomar distancia con problemas o situaciones que no se justifican, que son del momento. Nunca me imaginé muchas de las situaciones que viví, pero me di cuenta que en el fondo quería vivirlas”, finalizó.

Por Ramiro Segovia (colaboración para EL DIA)