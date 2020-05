VIDEO: Dos motociclistas heridos en una jornada accidentada en la Ciudad

En las últimas horas se produjeron en nuestra ciudad dos accidentes viales que tuvieron a motocilistas como protagonistas: uno se produjo en 19 y 72 y el otro en 44 y 30.

El de 19 y 27 se dio por una imprudencia de un hombre arriba de una moto: cruzó con el semáforo en rojo e impactar fuertemente contra una camioneta. El accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

El mismo fue visualizado por agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), quienes dieron aviso a la Policía Local y al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Minutos después, los dispositivos de seguridad de la Comuna registraron la presencia de un móvil policial y, luego, la llegada del SAME, cuyos profesionales se dispusieron a atender al herido, quien finalmente fue subido a una camilla y trasladado a un centro de salud.

Por último, después de la partida de la ambulancia, a través del vídeo de las cámaras municipales se puede ver como la moto continuaba tendida sobre la cinta asfáltica, por lo que personal del COM continuó observando a modo de prevención.

En Avenida 44 y 30, por su parte, se produjo el impacto entre una camioneta y una moto, cuyo conductor debió ser hospitalizado. El accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

Según se puede observar, la motocicleta circulaba por 44 cuando chocó lateralmente con una camioneta que ingresó a la avenida desde calle 30. Al visualizar el impacto, agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Comuna dieron aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y a la Policía Local.

Conjuntamente, en el vídeo se visualiza el arribo de la ambulancia y, luego, de un móvil de la fuerza de seguridad municipal. Asimismo, se puede ver el momento en que el motociclista herido es atendido por los profesionales de la salud, quienes lo suben a a una camilla para ingresarlo a la unidad de traslado.

Finalmente, los dispositivos de seguridad de la Comuna registraron como el SAME se retiró hacia el hospital más cercano, mientras que la policía permanecía en el lugar de los hechos a modo de prevención.