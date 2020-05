Ocurrencias: remedio contra la encerrona

El jueves 7 de mayo se celebró el Día Mundial de la Masturbación. La conmemoración es más que oportuna en época de encierros y sexo virtual. Desde 1995 quedó instaurada esta fecha en la ciudad norteamericana de San Francisco. Fue un homenaje a favor de la abstinencia y contra el avance del SIDA.

La impulsora de esta efemérides fue la pediatra Joycelyn Elders (ex secretaria de Salud de la administración de Bill Clinton), al afirmar en un recordado discurso que la masturbación se debería considerar un buen método “de prevención” para evitar que los jóvenes se expusieran al sexo de manera insegura. Para ella, era “un arma más” para prevenir el HIV. Y de paso, -aunque no lo dijo- una reconocida forma de regocijo.

Lo de Joycelyn fue, más que una recomendación sanitaria, un reconocimiento a esta vieja aplicación, demonizada durante largo tiempo, una manualidad que fue dejando atrás su condición de desahogo y que empezó a ser una aventura solitaria, fácil y bien casera, que ahora nos viene a recordar que las manos pueden ir mucho más allá del lavado y el aplauso.

El onanismo de a poco fue saliendo del armario. La psicología, la sanidad y la tolerancia concurrieron en su ayuda. Dejó de ser vergonzante para convertirse en una práctica recetada y recomendable, sin contraindicaciones y siempre de turno.

Ahora que el amor virtual ha pasado a desafiar un tiempo de abrazos prohibidos y sexo con barbijo, la paja bien ejecutada es la ley del último recurso ante este interminable festival de soledades y lejanías. Sencilla, gloriosa y barata, “la masturbación -como decía Woody Allen- es el sexo con alguien a quien más amas”. Y ha pasado de placer prohibido a ser una manualidad de alto rendimiento frente a esta encerrona que nos perturba el presente y nos ensucia el futuro.

En la actualidad, Joycelyn, la ex funcionaria, tiene 86 años, es profesora emérita de pediatría en la Universidad de Arkansas y durante estos años se la pasó pregonando que la masturbación “es algo propio de la sexualidad humana, algo que debería ser enseñado”. Para no desmentirla, años atrás, una escuela católica de Andalucía empezó a enseñar a masturbarse. Decían que era para que los jóvenes no tengan que explorar otros contornos y exponerse a otros riesgos. El curso recompensaba la abstinencia y ofrecía una suerte de onanismo preventivo que garantizaba resultados y evitaba desilusiones en la cama, en el cuerpo y en el alma. La escuela elevaba a nivel de materia puntable lo que fue siempre una festejada tarea hogareña que le supo sacar jugo a la repitencia y el repaso.

Encima, como adhiriendo a la fecha, se difundió otra vez el programa del “Banco de Espermatozoides de Seattle, que con la mirada puesta en la procreación, paga 100 dólares a los que cedan “esperma de buena calidad”. La cosa está tan difícil, que esta invitación puede animar mucho la cuarentena. ¿Cuánto puede ganar por mes un donante de espermatozoides? Los precios varían, pero -según el Cryobank de Fairfax, Virginia, uno de los bancos de espermatozoides más grandes de Estados Unidos- un donante puede llevarse hasta 500 dólares sin mucho esfuerzo y con alguna sonrisa. En plena pandemia, es un buen momento para mensajear al Banco de Seattle y hacerle una oferta a buen precio. La idea es poder usufructuar esta producción platense que se viene perdiendo sin pena ni gloria y que podría ampliar la perspectiva de las pymes. No tiene misterio ni genera gastos. Es una práctica cordial y llevadera que mejora el monedero hogareño y hasta permite echarle una mano a parejas que buscan un hijo por encargo. La certeza de que a los manotazos uno está cumpliendo una acción solidaria, le permitirá, a más de un frecuentador, poder encarar con la frente bien alta esta rutina furtiva y rendidora que alegra, recauda y ayuda.

Si el proyecto funciona, los que compren nuestros desahogos, no se arrepentirán. La Plata está en condiciones de ofrecer semen criollazo, baquiano en barquinazos y decepciones, listo para lanzar al mundo una generación de habitantes sufridos y fogueados, que nacerán vacunados contra promesas falsas y crisis verdaderas.