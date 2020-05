"Lammens está mal informado, Boca pidió ayuda al Estado", explicó Amor Ameal

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, dialogó este mediodía con el programa "Superfútbol" de TyC Sports y desmintió los dichos de Matías Lammens, Ministro de Deportes y Turismo, quien había manifestado que "Todos los grandes clubes, salvo Boca, pidieron algún tipo de ayuda económica".

Al respecto, el mandamás Xeneize aclaró: "Lammens está mal informado, Boca pidió ayuda al Estado".

Además, dentro de una entrevista en la que tocó varios temas, quien resultó electo en diciembre pasado junto a Juan Román Riquelme y Mario Pergolini destacó que "Todos queremos que la pelota empiece a rodar" y que "vamos a analizar el protocolo que hizo Alemania".

Pese a esto, Amor Ameal se diferenció de la idea primaria de AFA en cuanto a un posible torneo de 26 equipos, sin descensos ni promedios. Al respecto, fue contundente: "Queremos descensos, 20 equipos y promedios", aclaró.

Otro de los temas a los que hizo referencia el presidente fue la continuidad de Tevez, discutido durante muchos momentos de la pasada campaña, que terminó con la consagración del Xeneize, justamente con un gol del "Apache" ante Gimnasia.

"Con Tevez vamos a arreglar su continuidad", manifestó el dirigente, quien luego mencionó que le gustaría contar con el retorno Cardona. "Me gusta mucho", reconoció.

En relación a los rumores sobre el Alemán Podolski, aclaró: "No hay nada", y explicó: "No hay semana que no nos digan de un jugador u otro jugador y nos pone contentos que mucha gente quiera venir a Boca.Nos hace muy felices", sostuvo.

Ya sobre el cierre, se refirió a la situación de Sebastián Villa, denunciado por violencia de género. "Vamos a actuar cuando la justicia se expida", concluyó.