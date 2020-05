Ya hubo 45 contagios y 9 muertes en geriátricos bonaerenses: piden declarar la emergencia

En medio de la proliferación de casos de coronavirus y muertes en centros de alojamiento de personas mayores, el gobierno de Axel Kicillof envió anoche un proyecto a la Legislatura para que se declare el estado de emergencia en los geriátricos de la Provincia, de forma tal de regularizar la situación y equiparlos en el contexto de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa entró por la Cámara de Diputados junto con otros proyectos vinculados a los efectos del COVID-19, como el que autoriza al Ejecutivo a contraer deuda por 500 millones de dólares para comprar equipos de salud y financiar programas alimentarios.

La situación de los geriátricos en el Area Metropolitana genera una fuerte preocupación. Según cifras oficiales, en la Provincia hubo al menos 45 contagios y nueve muertes en los mil establecimientos para adultos mayores desde que comenzó la pandemia. El último caso fue en el distrito de San Martín, donde un geriátrico se convirtió en foco de contagio que derivó en la muerte de cinco adultos mayores y en la internación de otras 14 personas infectadas de coronavirus.

La subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del ministerio de Salud, Leticia Ceriani, explicó hoy que ante el incremento de casos de coronavirus, el Gobierno implementará "un cambio de estrategia" para esas instituciones cerradas o semicerradas con una "vigilancia más activa".



Además, detalló que "resolvimos que, desde ahora, cuando haya un caso positivo, se seleccionará a un grupo de personas de la institución y se les tomarán muestras tengan o no síntomas" y señaló que "en función del resultado, se verá si es necesario seguir hisopando al resto de los adultos mayores y del personal del lugar".



Ceriani dijo que al asumir la actual gestión, se detectó que existen unos 1.000 establecimientos para adultos mayores habilitados y otros 2.000 clandestinos y expuso que "nuestra idea no es salir a clausurar masivamente en este contexto porque se genera un problema con las personas que residen allí, entonces lo que hacemos es fiscalizar que las condiciones sean dignas y preventivas para que no haya brote".

En el proyecto, la Provincia pide que la Legislatura declare el estado de emergencia para poder adoptar "una serie de medidas respecto de los establecimientos geriátricos de la provincia de Buenos Aires, tendientes a la protección de nuestros adultos mayores frente a la pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19".

La idea es que los geriátricos que al día de hoy no estén habilitados igualmente puedan funcionar en el marco de la emergencia si cumplen con una serie de requisitos que impone la Provincia: un máximo de 4 camas por habitación; higiene estricta; alimentación adecuada; contar con un director de salud, personal de limpieza, al menos 3 enfermeros que cubran en tres turnos de 8 horas; contar con la historia clínica de cada albergado; cumplir una serie de normas de seguridad y protocolos sanitarios.

En ese marco, los geriátricos deberán tramitar y avanzar con sus habilitaciones. Así, mientras se mantenga la emergencia en geriátricos, la Provincia no podrá proceder a clausurarlos siempre que cumpla con los requisitos exigidos. Aquellos que no cumplan, sí podrán clausurarse y será responsabilidad de la Provincia con el municipio correspondiente el traslado de los residentes a otro establecimiento.