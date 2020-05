El Kun Agüero tuvo que recular y se disculpó con Lautaro Martínez

Mucha polémica levantaron los dichos de Sergio Agüero, cuando se refirió a Lautaro Martínez en una conversación que mantuvo en un vivo con expertos del juego FIFA 20 en la plataforma Twitch respecto a la condición de "hincha de Racing" y además lo desafió a que haga "50 goles" con la camiseta del seleccionado argentino como el propio Kun, pero ante las reacciones adversas que provocó en las redes sociales debió aclarar sus dichos.

"Lo que pasa es que quieren encontrar cositas entre nosotros, pero no van a encontrar nada, porque Lautaro sabe quién soy, y hasta hace un rato estuve hablando con él. Lauta, no entres en esta porque no es así", le recomendó finalmente al delantero de Inter.

Entonces Agüero, de esta manera, desmintió una posible crítica a Lautaro Martínez y negó haber hecho un comentario con mala intención en su cuenta de Twitch. "Veo el video y lo dije en broma eso de 'a ver si llega a 50 goles'. Lo peor es que cortan lo que digo y no ponen cuando hablo de Lautaro y menciono que si se lo propone, puede llegar a los 50 y puede pasarlos, porque es un buen delantero y a mí me gusta", aclaró el Kun.