La violencia y el aislamiento la separan de su hijo

“Cuando trató de asfixiarla, agarró las cosas y se fue. Según Daniela Giuliano, en 2019 el círculo de violencia al que era sometida su hermana por parte de su pareja, un policía que cumple funciones en el Ministerio de Seguridad, la dejó al borde de su propia tragedia.

Esa partida habría terminado con la violencia física pero la recuperación de la joven maestra jardinera requirió una internación en una clínica de la que salió con el aislamiento ya en marcha y lejos de su hijo.

Mientras el fuero penal tramita una causa por la violencia, ahora la mujer busca reunirse con en chico de casi 2 años. “Quedó a mi cuidado, pero mi hermana ya está en condiciones de volver a estar con el nene”, dijo. Para eso, Giuliano reclamó una acción rápida de la Justicia. “Desde el inicio de la pandemia el Juzgado de Familia Nº 1 no trata la causa porque no la considera urgente”, dijo Giuliano, quien denunció además que fue víctima de “amenazas” por parte de su ex cuñado. “Me filma, me sigue cuando voy a trabajar”, dijo.

Según la mujer, el ex de su hermana busca la tenencia del niño y habría conseguido una medida de revinculación antes del inicio del aislamiento, que tiene al menor confinado en su casa, junto a sus tíos y un primo.