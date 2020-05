Yanina enloqueció contra Moria: “Sos el ser más nefasto que hay sobre la tierra”

Moria Casán cometió el pecado de opinar de Yanina Latorre de quien dijo: “Es una mujer que ha sido muy humillada. Desde ese lugar me da como compasión. Me parece muy útil y funcional para el programa de Ángel (De Brito) pero la humillación que padeció esta mujer la dejó con un flash más lésbico que misógino. El ataque que hace de las mujeres es porque le gustaría revolcarse con alguna”. Y la respuesta, claro, no tardó en llegar.

“Moria, te voy a mirar a los ojos: sos el ser más nefasto y humillador que hay sobre la tierra’”, comenzó la rubia, desde “Los Ángeles de la Mañana”.

“Yo soy la misma de siempre, no cambié después del cuerno. (...) Yo no me siento humillada ni cornuda, ser cornuda no es una humillación. Humilla el que lo hace, el que queda mal delante del público y sufriendo por sus dos hijos”, fue la extraña explicación que dio y que de seguro solo entendió ella. Como no podía quedarse en el molde, Yani contó una situación del pasado: “Vos fuiste la primera que me dijiste que un cuerno se lo comía cualquiera y que no podía creer la fama que tengo, y tengo los audios. Y ahora decís esto porque di dos informaciones que no te gustan. Uno a veces tiene que cerrar la boca y decir: ‘Sí tenía razón, no me volvieron a llamar del Bailando y ahora me limpiaron de América’. Quizá cuando termine la pandemia volvés, loca”.

No conforme con lo anterior, la panelista quiso dejar en offside a Moria, acusándola de “hacer echar” a su propia hija Sofia Gala, por una anécdota que contó en el programa “Malas muchachas”, emitido en 2013: “Vos humillaste a tu hija, tu propia sangre... La humillaste a tu hija por decir que hacía cosas malas. La echaste de un programa en vivo y te reías de ella porque se limpiaba con papel higiénico. Eso a vos te describe como persona y como madre. Besito, Moria”.