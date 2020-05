Kathryn Hahn: “Mi personaje era tan buena que se me hizo difícil interpretarla”

Kathryn Hahn en una escena de “I know this much is true”, la nueva miniserie de HBO que se emite los domingos con protagónico de Mark Ruffalo

Durante años, Kathryn Hahn fue la “amiga loca”. La compañera fiel de la protagonista hegemónicamente bella, joven, rubia, el personaje excéntrico que agregaba algo de sazón y comedia disparatada a un proyecto. Ese color agregó desde su debut cinematográfico, en “Cómo perder a un hombre en diez días”, a las películas por las que pasó. “El descanso”, “Anchorman”, “Nuestro hermano idiota”, “Afternoon delight” e incluso la celebrada “Bad moms”, donde se ganó ser coprotagonista, le permitieron a Hahn desplegar un histrionismo único.

Pero en el camino, Hahn iba dando prueba de algo más. Una profundidad particular y una transparencia en los momentos dramáticos le daban un rango a sus actuaciones poco visto en la industria; y aunque marginada a ser parte del elenco, en cada aparición atrapaba el ojo, dueña del magnetismo de los grandes actores. Así poco a poco comenzó a ser convocada para todos los papeles complejos y diferentes, mujeres “reales” con deseos y problemas más allá de los estereotipos. Trabajó en “Transparent”, rompió todos los esquemas con “I love dick” (ambas pueden verse por Amazon Prime Video), y deslumbró con su melancolía en “Mrs. Fletcher” (serie de HBO que pasó desapercibida el año pasado) y “Vida privada” (película de Netflix), antes de ponerse en la piel de Dessa Constantine en “I know this much is true”, miniserie de HBO que protagoniza Mark Ruffalo haciendo de gemelos y que emite su tercer episodio, de cuatro, el domingo a las 22.

“Era un trabajo”, recuerda Hahn, de sus papeles antes de este giro en su carrera, “pero no era el trabajo que quería hacer: como si mi arte no estuviera conectado a ese trabajo que hacía de día. Me encantó hacer de ‘la loca’ en esas películas, hice algunos papeles muy divertidos, pero los papeles más jugosos, fueron después de tener a mis hijos. Pensando en lo que creía de esta industria, nunca pensé que esta iba a ser mi etapa más fértil”.

“Es una serie sobre el perdón y lo que heredamos de nuestras familias”, aseguró Hahn

“Con estos roles”, agrega, “siento que estoy en un capítulo increíble de mi carrera: me permite escarbar profundo en mis sentimientos y explorar algo profundo. Y siento que con estas mujeres estoy explorando algo similar”.

LA SERIE DE HBO

Hahn, que tendrá el guiño mayúsculo de la industria al convertirse en parte de la factoría Marvel en la serie para Disney + “WandaVision”, interpreta en “I know this much is true” a Dessa, la ex mujer de Dominick, uno de los dos hermanos que interpreta Ruffalo. Basada en una novela de Wally Lamb, la miniserie relata la problemática relación de Dominick con Thomas, su hermano gemelo esquizofrénico, y sus esfuerzos a lo largo de los años por sacarle del centro donde está internado, que provocarán una profunda crisis en el resto de sus relaciones personales.

“Es una serie sobre la familia y el perdón, y lo que heredamos de nuestras familias: nuestras actitudes hacia el amor, el dinero, las relaciones… Y creo que es una hermosa meditación en lo que es ‘soltar’, soltar lo que no nos sirve, y ser quienes somos. En la historia, Dominick ha heredado tantas cosas con las que no debería cargar, ¿y por qué es su responsabilidad? ¿Qué es la familia? Me pareció conmovedor”, analiza Hahn, en una entrevista exclusiva para EL DIA, sobre el show de HBO que recurre a Ruffalo para el desafío de interpretar dos papeles.

De hecho, la serie se filmó, y luego detuvo su rodaje por seis semanas para que Ruffalo pudiera preparar las escenas de Thomas y volver a rodar. “Su transformación fue asombrosa. Y no solo los aspectos físicos: sus ojos eran completamente diferentes, era un ser humano diferente”, dice Hahn de su compañero de elenco, “uno de esos seres extraños, un actor puro. Sabía que trabajar con él no iba a decepcionarme y tenía razón, fue emocionante”.

Hahn también deseaba trabajar con Derek Cianfrance, el director y guionista. “Me encanta el trabajo de Derek, ‘Blue Valentine’ me voló la mente y me llevó al tipo de cine que amo, de los setenta, impulsado por los actores, profundo, verdadero, lleno de sentimientos humanos complejos”, revela la actriz, que confiesa que no había leído la novela antes de recibir el llamado, así que “cuando me llamó Derek para el papel fue una semana tremenda: me devoré el libro en unos días y leí toda la adaptación así que realmente me sumergí en el mundo antes de encontrarme con él. Sentí que esa primera vez que nos encontramos, ya estaba conociéndolo como Dessa”.

“Este trabajo fue tan satisfactorio porque trata de conexiones humanas, de sentimientos”

UN PERSONAJE DIFERENTE

Dessa es “un pozo profundo de misericordia y perdón”, y Hahn reconoce entre risas que “que su personaje fuera tan buena me hizo difícil interpretarla. Luché mucho con mi ira para con Dominick, y eso fue algo interesante: intentar encontrar el balance, y creo que lo logré pensando en la idea de familia. Los dos estaban implicados profundamente en la vida del otro, sin importar que ocurriera. Para Dessa, Dominick es familia y veía lo bueno debajo de todo lo demás”.

Hahn confiesa que además del desafío de interpretar a un personaje “tan distinto a su núcleo”, resultó particularmente movilizador trabajar en una serie tan conmovedora, y luego tener que volver a casa como si nada. “A menudo tuve la sensación de saltar de un risco, emocionalmente, una liberación catártica: creo que una de las razones por las que este trabajo fue tan satisfactorio es que se trata de conexiones humanas, de sentimientos”, dice al respecto.

Y “definitivamente, no soy una de esas actrices que pueden apagar todo y dejarlo en el set. Aprendo de cada papel, aprendo de mí misma como persona, y esa es una de las razones por las que amo este trabajo. Con este rol, me ayudó que filmáramos lejos de casa, así que no tenía que volver a casa con mis hijos, tenía tiempo al terminar de despojarme de todo”.

¿Es una historia para visitar en medio de pandemias e incertidumbres? Hahn dice que sí, que la gente “puede encontrar consuelo al verla porque es una historia profundamente humana: es sobre la familia y las conexiones, y hay algo fuertemente satisfactorio al verla: te hace sentir menos solo”.