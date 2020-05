¿Por qué comprar electrónica en Argentina sale más barato que en EE UU? 

Por esas raras paradojas de la economía argentina, comprar ahora un celular de última generación en nuestro país resulta más barato, en dólares, que hacerlo, por ejemplo, en los Estados Unidos. La diferencia actual es de casi un 30 %, y en otros artículos, como el caso de los electrodomésticos, la diferencia es todavía mayor. Así lo demuestra un estudio elaborado por la consultora MRT(Market, Research & Technology), que tomó el valor en pesos del “dólar blue”, que cotiza en el mercado paralelo en torno a los 125 pesos, para adquirir modelos de marcas líderes en celulares, televisores y laptops que se ofrecen en portales de cadenas argentinas. El fenómeno es reconocido también por ejecutivos de la empresa Samsung en nuestro país, que a modo de ejemplo subrayan que los modelos del “S20”, de reciente salida, cuestan aquí entre un 20 y un 27% menos que en Estados Unidos.

En el caso de los televisores ocurre algo similar. Un mismo modelo de TV 4K de 55 pulgadas de Samsung vale el equivalente a 450 dólares en el país y 700 en Estados Unidos. Y con las notebooks, los ejemplos son parecidos. ¿Por qué sucede esto? Gastón García, de la consultora MRT, explica que “la diferencia de precios obedece a dos razones principales. La devaluación tiene impacto directo en el precio, pero además, en un mercado recesivo, no hay ajuste en los precios, ya que se hace dificultoso trasladar a precios los saltos del dólar”.

OFERTAS Y FALTANTES

Otro factor que explica el fenómeno es que con la pandemia y la cancelación total de vuelos, la producción se redujo en el país y hay faltante de productos, lo que impacta sobre los precios relativos. El estudio de la consultora MRT señala que en el caso específico de los celulares, en su inmensa mayoría se producen en Tierra del Fuego, donde la cuarentena se decretó antes que a nivel nacional y las fábricas estuvieron paralizadas durante 56 días.

Con respecto a las laptops, se destaca que la mayoría son importadas, y que en lo que va del año la demanda se incrementó, aun en cuarentena, debido por un lado al teletrabajo, ya que muchas empresas compraron equipos para sus empleados, y para las clases online y entretenimiento.

En nuestro país, la oferta de productos electrónicos se divide en dos. La producción fueguina se concentra en tres categorías (celulares, televisores y acondicionadores de aire), y el resto se importa directamente. Pero en ambos casos, la diferencia en los precios se ve favorecida por la brecha cambiaria, ya que tanto los insumos para ensamblar como los productos terminados se rigen por el dólar oficial.

"La incidencia de los componentes varía según el producto -explica Federico Hellemeyer, presidente de AFARTE, la cámara de los fabricantes fueguinos)- en celulares representa el 70% del costo de la producción, y en las TV es el 50%". Según destacan los especialistas, en la construcción del precio final computa además la mano de obra, que también se ve retrasada con respecto al dólar, los impuestos provinciales y nacionales, la logística y los márgenes de los comercios.

Todo esto, claro está, es en valor dólar, que en nuestro país es algo que no abunda. Pero para quien los tiene, no deja de ser una oportunidad para equiparse o renovar, a buenos precios. “Pese a la crisis y la recesión -señala el consultor Enrique Carrier- la brecha del dólar oficial y el blue es una invitación para volcar ahorros dolarizados o excedentes en pesos. No recuerdo una brecha cambiaria tan grande y claramente es un buen momento para efectuar compras, aunque la preocupación principal es el stock. Habrá que ver cómo evolucionan las importaciones, las eventuales restricciones para importar y cómo se acomoda la cadena productiva de Tierra del Fuego".

Desde las empresas que operan en nuestro país, en tanto, se subraya que no sólo la brecha cambiaria juega a favor, sino que en los últimos años la industria trabajó muy fuerte para mejorar la competitividad (producción, impuestos y logística) y que eso incide en una mejora de precios frente a las importaciones directas.

En definitiva, si se mide en dólares, lo cierto es que hoy en Argentina se necesitan menos billetes verdes para comprar un celular, una laptop o un televisor. Y muchos observan que si no fuera por el coronavirus, la cuarentena y las fronteras cerradas, sería muy probable que turistas norteamericanos, brasileños o chilenos estuvieran “arrasando” con celulares, notebooks y tabletas a través de tours de compras por nuestro país, a la inversa de lo que tantas veces fue una costumbre argentina en el exterior.