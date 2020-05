La mujer, la vejez y los paradigmas del mercado

En su nueva novela, “Baño de damas”, Natalia Rozenblum (Buenos Aires, 1984) aborda la recuperación de los sueños postergados de una mujer de más de 70 años que busca una segunda oportunidad luego de la muerte de su marido, al descubrir que muchos de sus deseos continúan intactos.

“La novela transcurre en un club de barrio –cuenta la autora-, ese es el espacio real más allá de que los personajes puedan circular por otros lugares. En cuanto a la clase social, no quería que el tema de la plata se convirtiera en el eje de la historia. Ana Inés, la protagonista, tiene algunas cuestiones al respecto, pero trabajó toda la vida, algo que no es tan frecuente en las mujeres de esa generación”.

Ana Inés es una mujer jubilada que comparte su vida con un grupo de amigas y con su hija de 50 años, y un día decide disputar la presidencia del club donde diariamente practica aquagym, y animarse a profundizar el vínculo con Antonio, un hombre al que conoce desde hace mucho tiempo.

“El problema no es la gente que envejece sino una sociedad que tiene como valor supremo ser joven o parecer joven y en consecuencia la palabra de ese otro pierde interés”, advierte la escritora.

La historia rescata el cuerpo femenino como lugar de sensibilidad y deseo pese al paso del tiempo, y contrapone el discurso dominante acerca de que a una determinada edad las personas carecen de motivaciones y se vuelven dependientes.

Autora también de “Los enfermos” y de los libros objeto “Cuaderno de escritura” y “Cuaderno de creatividad”, Rozenblum cuenta que la situación disparadora del libro ocurrió en una ducha de un club del barrio donde hacía natación. “Eso fue hace unos diez años –recuerda-. Una señora mayor se quedó desnuda frente a mí y algo de eso me impactó: vi a esa mujer y empecé a pensar que a cualquier edad el deseo puede seguir vigente. Quise explorarlo y romper con el discurso de que los mayores ya no hacen nada o no tienen motivaciones, porque yo misma conocía y fui conociendo en esos años muchas personas que eran más vitales que los jóvenes. No digo que sea la regla, pero creo que la generalización achata y que tenemos que salir de la lógica del mercado que solo nos valora si somos productivos”.