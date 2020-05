Más platenses eligen la bicicleta para trasladarse en tiempos de coronavirus

Candela Galiano, empleada “ Desde que arrancó el año empecé a usar la bici. Tuve la suerte de entrar a trabajar en una inmobiliaria y en Vital, que no me quedan muy lejos de mi casa pero salía de una y entraba al otro. Con la cuarentena la inmobiliaria cerró la oficina así que me quedo en Vital, que al ser un mayorista sigue funcionando con normalidad. Trabajo de lunes a sábados y voy todos los días en bici.