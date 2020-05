Centros comerciales advierten sobre un eventual “cierre masivo de locales”

Muchos ya cerraron. Y otros levantaron sus persianas sin permiso. Los comercios platenses están en una situación “desesperante”. Los que tienen pequeños locales “ya se topan con la imposibilidad de llevar el sustento básico a sus hogares”. El panorama trazado por la Federación Empresaria de La Plata (FELP) en una carta abierta a las máximas autoridades de la Nación, la Provincia y el Municipio, y la descripción de la situación que hizo a este diario el titular de la Comisión de Centros Comerciales de esa entidad, se conjugan en un auténtico grito de pedido de auxilio.

Representantes de todos los centros comerciales de la Ciudad se reúnen a diario en Zoom. El presidente de la comisión que los alberga en el seno de la FELP, Alberto Catullo, comentó a EL DIA que “hoy (por ayer) presentamos a la Municipalidad un protocolo (de procedimiento y seguridad en locales comerciales) -además de la carta al presidente, el gobernador y el intendente- porque al sector no le queda otra opción que la de una apertura ordenada, controlada, que cumpla con todos los requisitos dictados por el ministerio de Salud. De lo contrario, seguirán los cierres”, disparó.

¿Muchos cerraron? “Sí. Lamentablemente. Y sobre todo porque eso deja a 2, 3 ó 4 personas sin trabajo (por local). Pero desde hace más de un mes (hoy 48 días) lo único que hace un comercio es acumular deudas, pues factura cero y suma alquiler, tasas, impuestos, sueldos, cargas patronales, más los cheques a pagar por la compra de mercadería que ya se había concretado cuando se dictó la cuarentena”, detalló.

En ese contexto, hizo notar que “ya se cortó la cadena de pagos y empieza a cortarse la cadena de consumo”, pues una persona sin empleo no compra, y así se va alimentando un peligroso círculo vicioso.

“Estamos de acuerdo con las medidas de cuidado. No somos necios”, subrayó el dirigente comercial platense, para añadir que “tampoco decimos que no se está haciendo nada. Pero es totalmente insuficiente para el sector. Si tuviésemos otra solución, perfecto. Pero no la tenemos”, enfatizó.

Los comercios que han abierto sus puertas sin permiso son la otra cara de una misma moneda. Y en la Región también se refleja fuertemente en la ciudad de Berisso.

Muchos comerciantes se han expuesto a multas pero, sobre todo, bien podría decirse que han definido por si mismos el protocolo de actuación en materia de seguridad sanitaria.

“Acordamos con las medidas de cuidado, no somos necios. Pero hoy estamos al borde del abismo”

En ese aspecto, como se indicó, la comisión de Centros Comerciales de la FELP presentó ayer a la Comuna un protocolo muy detallado con vistas a una apertura gradual de comercios. Tiene en cuenta la seguridad de empleados y clientes, la desinfección de los locales, horarios, un ítem clave como es el de los probadores y los cambios en los locales de ropa, y hasta la cantidad de dependientes que podrían movilizarse en cada centro para minimizar los traslados y el uso del transporte público, entre otras cuestiones.

Asimismo, cabe destacar que el Municipio acusó recibo ayer mismo del desesperado reclamo del sector y puso en marcha un mecanismo para empezar a rehabilitarlo, para lo cual armará primero un listado con aquellos que manifiesten abiertamente su deseo de abrir el local (ver nota aparte).

Y es que, si bien hoy no son mayoría, hay quienes “de todos modos prefieren no arriesgar su salud, la de su familia y empleados”, apuntaron referentes comerciales.

Respecto de las medidas insuficientes, Catullo se refirió a la venta on line y a los créditos a tasa cero.

“Sabemos que en un futuro nada lejano la venta on line ocupará un rol central, pero esto nos cayó encima de la noche a la mañana, por lo que esa vía no ha dado resultado a quienes no estaban acostumbrados ni preparados. No se trata de subir los productos a Internet y vender. Hay que desarrollar una unidad de negocios virtual, captar clientela, saber presentar la mercadería y un sinfín de cuestiones más que implican un proceso. Eso no se da de un día para el otro”, apuntó.

Los créditos a tasa cero y a pagar en tres cuotas “no llegaron a todos”. “Pero además, si hablamos de una cuota, por ejemplo, de 50 mil pesos, para muchos representa el alquiler de un mes. Cerrar más de un mes casi todos los comercios llevará mucho tiempo de recuperación”, proyectó.

Además, puntualizó que “sin vida social, sin gente en la calle, sin dinero en los bolsillos y con un consumo que se ha concentrado en lo estrictamente necesario, sabemos que incluso la apertura de locales no es la salvación. Pero sí una puerta más para evitar un derrumbe general”, anticipó.

“No es salud versus economía”

Con la firma de su presidente, Gustavo Celestre, su secretario, Emiliano Pascual, y el titular de la comisión de Centros Comerciales, la FELP dio a conocer ayer una carta abierta dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández, al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al intendente municipal, Julio Garro.

Tras reiterar su “apoyo a todas las medidas tomadas desde el Estado en lo que hace a la cuestión sanitaria”, la entidad remarcó que “amplios sectores de todo el país están pasando momentos muy difíciles, y sobre todo el colectivo que representamos: el comercio en general y las Pymes en particular”.

“Estamos convencidos de que la cuestión económica no está separada de la sanitaria. No puede ser un dilema salud o economía”, subrayaron, para realzar a continuación que “tampoco concebimos una ciudad sin comercio”.

“Cierre de comercios y desempleo se sumarían a la profunda crisis que ya atravesábamos”

“Las medidas económicas puestas en vigencia son realmente insuficientes y están llevando a nuestro sector al borde del abismo, con la posibilidad cierta de la desaparición de miles de pequeños comercios por la imposibilidad de poder trabajar y llevar el sustento básico a los hogares”, aseveraron.

Acto seguido, dispararon: “Estamos en una situación terminal para muchos y no hemos recibido por parte del Estado la ayuda necesaria para subsistir, ni tampoco por parte del sistema financiero”.

“A esta altura del aislamiento sería muy importante la planificación, con un horizonte, de cómo ir saliendo del mismo para que podamos pensar el futuro. Solicitamos medidas urgentes ya que, en el caso contrario, no solamente se producirá un cierre masivo de comercios sino también un fuerte desempleo, que se sumarán a la profunda crisis socioeconómica que ya estábamos atravesando”, remataron.