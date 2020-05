Otro revés judicial en la causa de la “megabanda”

La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó ayer la denegatoria del arresto domiciliario para Carlos Jorge Bertoni, hermano del ex futbolista, detenido en la causa denominada de la “megabanda” integrada por ex magistrados, policías, ex convictos y barras, presuntamente dedicada a cometer diversos ilícitos en nuestra región, al parecer con cobertura judicial.

Con esta resolución quedó firme todo lo actuado por el juez de Garantías que interviene en la causa, Agustín Crispo, quien había denegado el mes pasado la medida solicitada por la defensa, que había alegado que el hermano de Daniel Bertoni padece una grave enfermedad, tiene 65 años, y está dentro del grupo de riesgo ante la pandemia del coronavirus.

La defensa del procesado, que está detenido en el penal de Ezeiza, había presentado certificados médicos que decían que el procesado presentaba una patología de base (cáncer de próstata) que si bien fue extirpado, se encuentra bajo tratamiento por ese mal, lo que lo coloca dentro de grupo de riesgo.

En el fallo de ayer, de la Sala II -integrada por los camaristas Sergio Lameida , Laura Lasaga y Raúl Dalto- por unanimidad se inclinaron por la postura del juez Crispo. El camarista Dalto, en su voto, destacó que “aún tomando que Bertoni se halla en grupo de riesgo (en consonancia con el COVID-19) tampoco esa circunstancia, por sí misma, constituye un argumento de entidad suficiente para modificar la modalidad de encierro que viene sufriendo”. Sobre ese tema “en la Sala I de esta Alzada de la cual soy integrante tuvimos oportunidad de señalar que además de la patología que presentaba el quejoso, se debía tener consideración a la gravedad del delito imputado en esta causa”. Lasaga y Almeida adhirieron.