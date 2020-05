Sin actividades y casi sin ingresos, los clubes de barrio temen por su futuro

El coronavirus y la cuarentena obligatoria pusieron contra las cuerdas a los clubes de barrio. Algunos están al borde del nocaut. Mientras apelan a la máxima creatividad posible para sobrevivir, muchos creen que no podrán acceder al subsidio de emergencia que otorgará el gobierno nacional porque hay “muchos requisitos difíciles de cumplir”. Quienes piensan en el futuro de las instituciones, una vez que finalice el aislamiento social obligatorio, aseguran que la sensación de temor a no poder reabrir las puertas es la que se impone.

Buena parte de las entidades bajó el valor de las cuotas societarias con el sueño de cobrarlas. Otros directamente creen imposible recibir ingresos por esa vía. En ese oscuro presente, sin embargo, hay clubes que, con las medidas sanitarias pertinentes, extienden su brazo solidario con el barrio, organizan colectas de alimentos y ollas populares para “combatir el hambre que afecta a numerosas familias”.

A todos los clubes el aislamiento social obligatorio los llevó a bajar las persianas y esto golpeó duro en las tesorerías. En La Plata hay cerca de 1.100 entidades, 370 están registradas en la Federación de Instituciones local. Según distintas fuentes consultadas, se estima que el subsidio nacional llegará a pocas entidades y tienen un antecedente: de las 200 que se inscribieron para recibir una ayuda similar hace dos años, sólo 40 instituciones fueron las que accedieron a ese beneficio.

DISTINTAS REALIDADES Y UNA COINCIDENCIA: PREOCUPACIÓN

Hasta el 20 de marzo pasado los clubes de barrio de La Plata vivían realidades diversas. Pero desde esa fecha los unificó el cierre de las puertas, obligados por las recomendaciones sanitarias.

Marcelo Fortes, presidente del club Everton, de 14 y 64, dijo que “veníamos medianamente bien, con distintas obras y nuevos servicios para los 1.200 socios que tenemos. Pero la cuarentena por la pandemia cambió todos los planes y tuvimos que cerrar. Esto genera falta de ingreso y numerosas complicaciones: no podemos pagar el sueldo del empleado que tiene el club, como así tampoco reciben ingresos los profesores de las distintas disciplinas. Tuvimos que dejar de pagar los servicios públicos, porque no nos cierran las cuentas”.

“No pretendemos una ayuda grande, pero nos duele que el gobierno local, el de la Provincia y el de Nación no se acerquen para saber si necesitamos algo”, agregó el dirigente del histórico club barrial, que antes de la pandemia venía desarrollando un fuerte plan de obras en marcha en la sede y en el campo de deportes de Villa Elvira.

Fortes contó que “ante el contexto de hambre que están viviendo distintas familias, organizamos colectas de alimentos para ayudar a los que más necesitan”.

“Decidimos bajar el valor de la cuota al 50 por ciento (con esta decisión la cuota promedio es de 500 pesos), pero sabemos que está muy difícil para todos, pero lo hicimos para sostener la estructura del club”.

En el club Claridad de 38 entre 16 y 17 la situación es más angustiante. Desde hace 10 años lograron poner en pie otra vez a la institución. Activaron disciplinas deportivas, culturales y reuniones sociales, pero hoy todo está suspendido, por lo tanto se cerraron los grifos de ingreso.

“Abril pagamos todo lo que pudimos, pero no sabemos cómo vamos a hacer este mes. El club tiene 150 socios y la cuota es de 20 pesos. No recibimos ayuda del Estado desde hace varios años. La última vez fue hace 3 ó 4 años, para hacer obras. Creemos que la ayuda anunciada por el ministerio de Deportes de Nación no nos llegará, porque hay muchos requisitos que son difíciles de cumplir”, dijo Martín Juanes, vicepresidente de la entidad del barrio La Loma.

El dirigente de Claridad también advierte: “No queremos sumar un tendal de deudas. Hay mucha incertidumbre por el futuro del club, porque todo lo hacemos a pulmón y los recursos se agotan”. En el club hay boxeo, taekwondo y zumba entre otras actividades, que también incluye a un grupo de la tercera edad. “Ver al club cerrado golpea en lo anímico, y no saber que nos traerá el futuro peor aún”, resume Juanes.

El club Crisfa tiene 34 años y su actividad principal es el fútbol. Desde el año pasado sumó la versión femenina de este deporte. “Todos los clubes estamos complicados, sin ingresos por la falta de pago de la cuota societaria y la actividad deportiva suspendida. El club tiene 500 socios. La cuota es de 800 pesos, y mantener el club, que tiene sede en 72 y 14, es muy costoso”, describió Daniel Dascensi, presidente de la institución.

El dirigente añadió: “restringimos todos los gastos. Ni siquiera pudimos mantener el pago a la gente que corta el pasto en las canchas del club. No sólo estamos en problemas ahora, sino que también el futuro es preocupante, porque tenemos que ver cómo recuperamos la falta de mantenimiento de las instalaciones”. El fútbol infantil, al parecer, será una de las actividades que más demorará en regresar.

“La Municipalidad no nos tiene en cuenta. Nos tienen abandonados. Cuando surge una ayuda oficial, nos piden millones de papeles. Cuándo están todos los papeles, ya pasó la pandemia”, resumió, enojado, el dirigente del club de la avenida Circunvalación.

De todos modos, para Dascensi no todo es oscuro. Rescata que “lo positivo de esta crisis es que estamos varios clubes juntos. Armamos un grupo de WhatsApp entre más de 40 directivos, para estar al tanto de las novedades y generar ideas de supervivencia”.

El club Alumni, de Los Hornos, es un referente de la zona oeste platense. Su presidente, Daniel Arteca, sumamente preocupado, dijo: “estamos en uno de los peores momentos. Cuando dicen que nos van a ayudar, creemos que el auxilio sólo llegará a los clubes grandes, porque no todos podemos cumplir con los numerosos requisitos que se exigen”.

A pesar del oscuro panorama planteado, hay un poco de luz en el túnel: el club abre sus puertas los fines de semana en 148 entre 66 y 67 para montar ollas populares con el objetivo de ayudar a las familias del barrio, tomando las medidas sanitarias correspondientes.

“La Municipalidad anunció ayuda para miles de Pymes de la ciudad y nos parece bárbaro, pero rara vez se acuerdan de nosotros, que siempre estamos presentes. Cuando nos necesitan por distintas contingencias nos piden abrir las sedes y lo hacemos. Nos parece justo pedir ayuda para soñar con la posibilidad de reabrir las puertas cuando se pueda, tras superar la crisis sanitaria. Deseamos de una vez por todas que los políticos nos den una mano accesible, con facilidades para acceder”, indicó Arteca.

El dirigente remarcó además que “no podemos creer que Edelap nos mande facturas de 5.000 pesos mensuales cuando el club está cerrado la mayor parte del tiempo. Sin ir más lejos, por el predio deportivo 148 entre 70 y 72, recibimos boletas de 300 pesos, algo más razonable. En este contexto nos obligan a la morosidad, porque no tenemos fondos. El club tiene 600 socios y las cuotas van de los 60 a los 100 pesos. Bajamos las cuotas al 50 por ciento de esos valores, pero también sabemos que la gente hace malabares para subsistir y se le hace difícil hasta para pagar esos montos simbólicos. Pero cuando tenés muy poco o nada en el bolsillo, todo se hace cuesta arriba”.

SUBSIDIO Y RECHAZO

Federaciones de clubes de todo el país mantienen reuniones con funcionarios del ministerio de Deportes nacional por la severa crisis que atraviesan las instituciones.

En ese contexto, el gobierno nacional lanzó dos líneas de ayuda. Por una parte, suspender los cortes de servicios públicos por falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternadas por 180 días. Y la otra propuesta es un “subsidio flexible” para las entidades, de entre 60.000 y 10.000 pesos para cada institución.

La Confederación Argentina de clubes, junto a federaciones y asociaciones de entidades de distintos puntos del país –entre las cuales se encuentra la Federación de Instituciones platense-, difundieron un comunicado en el que “rechazan la implementación del programa de subsidios que deja afuera a la gran mayoría de las instituciones”.

“Una medida extraordinaria de ayuda no puede sostenerse en un Registro Nacional de Clubes que es excluyente y que sólo registra al 20 por ciento de las instituciones que existen en el país”, sentenciaron. Detallan que hay 20 mil clubes en Argentina, por donde circulan 16 millones de personas que realizan actividades sociales, deportivas, culturales y educativas.

Solicitaron que “se flexibilicen los requisitos para que todos los clubes puedan acceder al beneficio; que se amplíe la partida presupuestaria destinada, porque es insuficiente para la cantidad de clubes que realmente existen en el país, y que se convoque a un consejo asesor compuesto por las autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y las Asociaciones de Clubes, en función de garantizar una fácil implementación de la ayuda y el acceso a los beneficios para todos”.

Integrantes de la Federación de Instituciones de La Plata, que participan de las reuniones a nivel nacional, resaltaron que “como pocas veces nos unimos las federaciones y asociaciones de clubes del país, en un planteo colectivo para atravesar la pandemia del COVID 19 de la mejor manera y tener herramientas para cuando tengan que reabrir sus puertas”. También indicaron que “esperamos que esta no sea la única propuesta y haya otra etapa de auxilio. Para eso seguimos reunidos con funcionarios de distintas áreas del gobierno nacional”. Y concluyeron, sobre los requisitos: “podrían utilizar la base de datos que ya tiene el municipio platense, en nuestro caso, donde estamos registrados. Para no hacer las cosas varias veces, ya que además hay documentación difícil de conseguir en este marco de la pandemia”.

