El Zorro Solidario de La Plata, feliz por el regreso de su héroe a la tevé

El Zorro Solidario de La Plata expresó su alegría este fin de semana por la vuelta de su serie favorita a la pantalla de El Trece. Mientras tanto, en plena cuarentena y desde algún lugar descampado de la Ciudad, este héroe local viene cautivando a sus seguidores con una magnífica colección que comenzó a hace más de 30 años y que ahora decidió mostrar a través de las redes sociales.

Rodeado de su eximia colección, la versión local del justiciero enmascarado que ha conquistado a sucesivas generaciones, estuvo este sábado y domingo prendido a la televisión para disfrutar de los capítulos de la serie, tras varios meses de ausencia de la pantalla chica pero que regresó por exclusivo pedido de su público fiel.

"Estoy muy contento. Tuve comentarios en grupos de WhatsApp y de gente que me llamaba por este tema, ya que me tienen como el más allegado a El Zorro", contó el personaje platense en diálogo con este medio.

Acerca de su prolífica colección, recordó que su admiración por El Zorro "comenzó de chiquito, de vivir en el campo junto a sus caballos y su familia" y de "sentirse identificado con este héroe vestido de negro", ya que "soy de campo como él".

Y a la par de haberse revelado esa pasión, empezó con lo que con el tiempo sería una colección inmensa. Casi sin darse cuenta, durante más de tres décadas fue acumulando desde revistas, máscaras, juguetes y artículos de antigüedades hasta elementos tan reales como floretes, carros, estribos, botas, faroles, ensillados y otros tantos artículos típicos de la serie.

Promediando la edad de 40 años esta figura platense recuerda que "empecé recortando revistas antiguas y diarios; luego recorría casas de antigüedades, disquerías, librerías. Buscaba tener juguetes, después algunos los compré ya de grande. Así fui acumulando barriles, pomos de carnaval, artículos de cotillón, revistas importadas, videos VHS y el disco de vinillo con canciones de El Zorro, que se grabó en Argentina".

Con la gracia de la tecnología, sobre todo de las redes sociales, logró hace poco mostrar su colección a fanáticos de todo el mundo. Y ahora no para de recibir afectuosos comentarios. "Pude conectarme con algunos grupos, con mucha gente que andaba en el tema. El grupo 'Cien años de El Zorro' es maravilloso y tiene gente de todo el mundo. Gente de Estados Unidos me comenta mucho, me pone 'qué lindo', y aparte ya me conocen por las actividades solidarias que realizo en La Plata", aseguró.

La cuarentena se le presentó a Rubén como una buena oportunidad para organizar todo el material y poder mostrarlo por fuera de los circuitos de fanáticos y coleccionistas de internet. A falta de movilidad propia, dijo, le cuesta presentarse en exposiciones. "Igual siempre lo hice para mi adentro. La idea de mostrarlo sale a la luz en el año 2016 en un grupo de acá que se llama 'Centro de Coleccionista de La Plata', que todos los años realiza muestras en el Pasaje Dardo Rocha, así que cuando puedo voy con mi colección", contó.

"Para mi es difícil esta colección. Me costó mucho, porque es algo muchas décadas atrás, yo no había nacido. Con lo cual se hace difícil conseguir algunas cosas", expresó.

Algunos artículos le costaron menos que otros por la vida campestre que lleva. "La idea era tener cosas de mi gran ídolo de la infancia, donde yo de grande las compro, y de chico no pude, porque acá en el campo no había, es tener la figura de mi ídolo cerca mío. La máscara del Sargento García es de colección, o esa, es difícil de conseguir y muy cara", afirmó. En cambio otros elementos como trajes y antifaces fueron diseñados y confeccionados por él.

Al ser consultado acerca de los elementos más preciados de su colección, habló de "los cómics, porque cuando los abrís hasta se puede sentir hasta el olor que tienen las figuras; los pomos de espuma, que son muy parecidos los personajes; y el disco de vinillo, porque tiene a cara de Guy Williams".

Por otro lado, resaltó algo muy cierto: "A veces las cosas lo buscan al coleccionista, ya que las conseguís porque estás ahí... Pasaste por algún lugar y justo viste un muñeco, una revista o una ilustración y te la llevás".

A pesar de la cuarentena, el proyecto de coleccionista todavía cabalga, ya que viene realizando algunos encargos por internet, cuyos paquetes recibe su hermano en su casa cerca del centro de La Plata.

"A medida que me van llegando los voy a ir presentado en mi cuenta de Facebook. Así que los invito a todos a que visiten y disfruten de mi colección", concluyó.