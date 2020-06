La Comuna prepara un megaoperativo para restringir la circulación interbarrial

A partir del sábado unas 120 cuadrillas de la Municipalidad saldrán a controlar la circulación interbarrial injustificada de los vecinos, frente a la relajación de la cuarentena registrada en los últimos días y atendiendo a la inminencia del pico de contagios de coronavirus en la Ciudad. Así lo dispuso en las últimas horas el intendente, Julio Garro, quien ordenó a todos los secretarios de su gabinete disponer de personal para afectar a estos operativos.

La medida del Municipio se enmarca en la necesidad de controlar todo lo posible la pandemia para que en el plazo más cercano se puedan obtener nuevas habilitaciones de actividades por parte del gobierno nacional. Pero, además, para generar conciencia cuando se espera la llegada del pico de contagios y frente a cierta flexibilización de hecho que comenzó a verse en los últimos días, producto de lo extenso del confinamiento.

No implicará, lógicamente, la posibilidad de circulación a quienes cuentan con permiso por dedicarse a una actividad esencial o deban realizar un trámite que requiera de una movilidad importante dentro de la Ciudad, pero sí restringirá a quienes no. “La idea es contener a los vecinos para que realicen las salidas y compras que necesitan en torno a sus domicilios, en los comercios de cercanía pero que no se desplacen más allá”, dijo en las últimas horas Garro a este diario, y remarcó que los controles buscan “generar conciencia para aprender a convivir con el virus y a que las acciones individuales inciden en el control de la pandemia”.

Según confirmó el propio jefe comunal, las cuadrillas municipales a cargo de esta tarea serán 120 y estarán divididas en dos turnos. Además de las de los accesos, habrá dos grupos de control en cada delegación y 24 distribuidos en el casco urbano. “A través de una aplicación controlaremos las veces en las que se le llama la atención a una persona, y sus faltas quedarán registradas”, dijo

Garro y se advirtió que su repetición la hará susceptible de multas.

La medida que arrancará el sábado y fue resuelta en una reunión que Garro mantuvo en su despacho con los secretarios de su gabinete. Y luego de que encabezara en el pasaje Dardo Rocha otro encuentro de los comités de crisis barriales, donde, se abordó la marcha en la entrega de alimentos, que continuará este fin de semana con nuevas entregas a cargo de cada comité, integrado por dirigentes de la oposición, organizaciones sociales e instituciones intermedias, y elementos de desinfección para los centros comunales.

También se expuso que, hasta ahora, no existen focos de contagios masivos y que todos los barrios son monitoreados con el mismo énfasis. Se anunció, además, el lanzamiento de una campaña de prevención, con instructivos para distintas situaciones donde se busca “concientizar sobre las acciones individuales” de cada vecino frente a la expansión del COVID-19.

LOS HOSPITALES

Pero, además, se advirtió sobre la inminencia de la ocupación de los cuatro hospitales de campaña que tiene la Ciudad, ubicados en la República de los Niños, los clubes de Gimnasia y Estudiantes y el Polideportivo de Los Hornos. Como viene publicando este diario, estas 350 camas serán ocupadas por pacientes sintomáticos que no revisten un estado de gravedad suficiente como para ser internados en un nosocomio.

En este sentido se explicó que será el ministerio de Salud el encargado de la derivación de pacientes que no necesariamente serán platenses. Conforme a un convenio que Garro firmará con el ministro Daniel Gollán en los próximos días, la administración provincial le abonará al municipio 2.000 pesos diarios por cada cama ocupada y mientras el Ministerio se hará cargo de la atención médica, la Comuna se abocará de las tareas de limpieza y alimentación para pacientes y personal. Según afirman en el Municipio, a pesar de que la situación epidemiológica de la Ciudad está “controlada”, los establecimientos están listos.