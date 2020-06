Terror en el sur del Conurbano: mataron a un docente y los vecinos salieron a la calle

Un ladrón abatido en pleno centro de Berazategui por un policía Local que quiso detenerlo después de perpetrar una seguidilla de asaltos armado con un cuchillo, en la avenida 14 entre 148 y 149, el martes pasado.

Un motochorro asesinado, el domingo, en un intento de robo a un efectivo policial en la localidad de Plátanos.

Un tren que embistió, el miércoles, al automóvil en el que dos ladrones huían de la policía tras cometer un raid en San Francisco Solano. La formación del Roca los chocó en el cruce con la calle Dorrego, pese a lo cual pudieron escapar corriendo algunos metros antes de ser detenidos.

Cartoneros a los que les secuestran los carros en operativos de control por la pandemia.

Un menor de 17 años liberado después de desmayar a golpes a una enfermera para quitarle sus zapatillas y de balear a un joven para sacarle lo poco que tenía, ambos casos en Bernal Oeste.

Todo lo anterior, por mencionar apenas algunos casos, combinado con incidentes de violencia extrema, vulnerabilidad y miedo, conforman un cóctel explosivo que ya convirtió a la zona sur del conurbano en un territorio en el que todo vale, menos la vida.

En las últimas horas se sumó a estos incidentes otro asalto trágico, que tuvo como víctima a un docente secundario de 50 años que fue asesinado de un balazo en la cabeza delante de su hermano cuando delincuentes los abordaron para robarles el auto en el que estaban por salir de su vivienda, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 del miércoles en calle Ondarribia al 400 entre Arana Goiri y Bustos de la localidad de Villa Albertina, cuando la víctima, identificada como César González, y su hermano, llamado Edgardo (47), estaban por salir de su casa a bordo de un Citroën Picasso.

“Salimos como siempre, abro el portón observando si no hay nada sospechoso para salir tranquilos, mi hermano salió y yo me tomé el tiempo de acomodarme bien, guardé las llaves y tenía el celular en mano”, dijo Edgardo a un canal de televisión.

En ese momento, al menos tres delincuentes armados que se transportaban en un Citroën C3 llegaron al lugar con fines de robo.

“Realmente no sé de dónde apareció, se detuvo detrás de mi hermano que no atinó a nada porque le habían tapado el paso y al no poder retroceder vio que se le venían de su lado dos muchachos y le dije ‘entregalos’, porque los vi armados”, relató el hombre.

Edgardo añadió que César dijo “uy como me dormí” y los delincuentes le abrieron la puerta, tras lo cual le empezaron a pegar culatazos en la cabeza y él intentó cubrirse con sus manos.

Según las fuentes, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en la cabeza de la víctima, quien no se había resistido y quedó gravemente herido.

“De mi lado vino otro muchacho de campera negra y con gorrita con visera, me bajé tranquilamente y en eso siento un disparo que pensé que era para amedrentar”, dijo Edgardo, agregando que no se había dado cuenta de que lo habían baleado a su hermano.

Inmediatamente, los delincuentes huyeron en el auto de la víctima que luego apareció parcialmente quemado en Villa Fiorito.

“Cuando me doy vuelta lo veo ahí en el piso y dije uy lo mataron, empecé a gritar desesperadamente y comenzaron a llegar más vecinos”, indicó González.

En un primer momento, los médicos de la ambulancia que lo trasladó al hospital municipal de Llavallol Norberto Piacentini pensaron que había sufrido un corte en la cabeza.

Sin embargo, en el centro asistencial se dieron cuenta a través de una placa que había recibido un disparo que ayer a la madrugada le causó la muerte.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad en la zona para tratar de identificar a la banda. Según los pesquisas, el vehículo que usaron para interceptar a González había sido sustraído en Parque Barón. Vecinos se manifestaron anoche con aplausos en el lugar del crimen, pidiendo seguridad y justicia.