El fin de una era en el mundo del chimento: Tauro deja a Rial

Varias fueron las especulaciones en torno al destino laboral de Marcela Tauro tras su cruce en vivo con Jorge Rial en el piso de “Intrusos” pero se terminó el misterio.

Ángel de Brito detalló en “Los Ángeles de la mañana” que no existía “posibilidad alguna” para el retorno de la columnista de espectáculos de La 100 al lado de Rial y deslizó que desde la señal le habían ofrecido formar parte de “Informados de todo”, pero ella no aceptó porque el programa que conduce Guillermo Andino por las mañanas coincide con su participación en “El Club del Moro”. Sin embargo, existía una segunda oferta de América para ella, que significaba su incorporación a “Fantino a la tarde”, lo que implicaba volver a trabajar con su ex compañero Luis Ventura, de quien se enemistó tras discutir en vivo cuando él anunció el embarazo de Fabiana Liuzzi comentando que le sugirió practicarse un aborto.

Finalmente, tuvo que salir a corroborar la noticia la mismísima Parodi, quien anunció que es “correcto” el pase de Tauro y, por lo tanto, su consecuente salida de “Intrusos”: “Hoy la producción del programa de Alejandro se comunicaba con Marcela para coordinar el arranque”. La directiva del canal dio precisiones de las “arduas negociaciones” que se mantuvieron para solucionar el inconveniente, que explotó hace casi un mes en la emisora: “Es un tema al que llegamos de acuerdo con Marcela, Rial, y el programa de Fantino que necesita sumar integrantes porque con esto de las rotaciones, y ahora con Mauricio D’Alesandro en cuarentena (N. de R.: su esposa, la también abogada Mariana Gallego, tiene COVID), son muy pocos”. Además, Liliana confesó que la incorporación de Tauro le dará un plus al programa que se encargó de reemplazar a “Incorrectas”: “Alejandro (por Fantino) siempre pensó en Marcela para sumarla a alguno de sus ciclos” y resumió que están “todos contentos” con lo que se resolvió.

Mientras tanto, se sigue aguardando la palabra de Rial en relación al conflicto y de la propia Tauro anunciando su nuevo desafío laboral.