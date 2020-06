El entorno de Ronaldinho sueña con verlo en el Lobo de Maradona

Desde el entorno del crack brasilero aseguraron que el ex campeón del mundo quiere dejar atrás el mal momento que vivió, cárcel de por medio, en Paraguay, y estaría analizando regresar al fútbol profesional. Ante esta situación, allegados a "Dinho" manifestaron que uno de sus grandes deseos sería ponerse a disposición de Diego Maradona en Gimnasia. Y si bien no ha existido ningún tipo de contacto oficial al respecto, la posibilidad genera ilusión y una gran incertidumbre de cara al futuro. ¿Se dará? Por ahora, es una cuestión que barajan en el entorno del crack brasileño y en la órbita de la gente que rodea a Maradona. Lo oficial es que no hay absolutamente ninguna gestión encarada desde el club, tal como marcó una fuente confiable a este diario.