Guanini se despidió a través de sus redes sociales y posteó varias fotos

El defensor Manuel Guanini, no seguirá en Gimnasia. Esto quedó definido semanas atrás luego de haber rechazado la oferta del club para renovar el contrato, el cual terminará el próximo martes 30 de junio. Si bien Guanini tuvo bastante participación en el proceso de Diego Maradona siendo titular varias veces y ocupando el banco de suplente e ingresando luego, decidió no aceptar la oferta del Lobo, y su carrera seguirá en el exterior.

Lo cierto es que desde su Instagram Manu escribió: “Después de 17 años formando parte de este Club me toca despedirme. Agradezco cada momento vivido que me hizo crecer y formarme como jugador. Sobre todo a mis compañeros, utileros, cuerpo médico, kinesiólogos, masajista y sobre todo al hincha que nos apoyó y alentó en todo momento sin importar la situación o el lugar. A veces nos toca tomar decisiones difíciles, pero siempre me voy a sentir parte de esta familia. Espero volvernos a ver pronto y éxitos en lo que viene para todo el mundo Gimnasia”.

Además de estas palabras, Guanini acompañó con varias fotos donde se lo veía jugando en distintas etapas. En el fútbol infantil, juvenil, primera, en entrenamientos, en diferentes partidos y dos junto a Maradona.