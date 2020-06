Los cortes de luz no dan tregua y ponen en jaque a un amplio sector de la Ciudad

Vecinos de distintos sectores de la Ciudad se comunicaron con eldia.com para dar cuenta de las complicaciones a las que se enfrentaban este martes por la tarde por un apagón que desde las 11.00 afectaba a varios sectores de la Ciudad. Los mensajes llegaban al Whatsapp del diario desde Los Hornos, Lisandro Olmos, Aeropuerto, Arana y Sicardi. También llegaban quejas de Villa Elisa, Villa Castells y City Bell.

La mayoría de los vecinos señalaba que los cortes no sólo provocaban dramáticas situaciones en lo que a la calefacción y al uso de aparatos de entretenimiento. "La energía eléctrica es la única alternativa que tenemos para calentarnos por que acá no hay gas" detallaban.

Además de la imposibilidad que tenían para usar televisores, caloventores o calefactores eléctricos, la mayoría reparaba en el hecho de que muchos de los alimentos que había comprado durante los últimos días para pasar la cuarentena en casa habían comenzado a perder la cadena de frío.

23 CORTES EN LO QUE VA DEL AÑO

Si bien los reportes llegaban desde varios sectores, la mayoría provenían del Barrio "El Paraíso". Según señalaban los frentistas el de hoy era uno de los tantos cortes que sufrieron en la última semana. Según denuncian, "vivimos preocupados por que en cualquier momento se van a quemar todos los electrodomésticos".

"Buenas tardes soy un vecino del barrio El Paraíso de 183 y 70. Estamos sin Luz y Edelap no dan respuesta. Vamos varios días de corte y ya no aguantamos más" indicaban al tiempo que precisaban alrededor de las 18.00 que "ahora estamos de nuevo sin luz hace 6 horas".

Gustavo, un vecino de este sector indicó que a raíz de los reiterados cortes que sufre en su vivienda, decidió comenzar a tomar registro de las interrupciones. Según expuso, "llegué a contar un total de 23 cortes en lo que va del año. Perdemos mercadería, tenemos trabajo, estudio. Así no se puede".

Gustavo precisó que desde que comenzó la pandemia se han producido 16 cortes de luz. "3 día sin luz hemos estado. Por culpa de Edelap nos vemos obligados a dejar nuestras casas".

En tanto, en 70 y 182; en 183 entre 70 a 73 y en 44 esquina 182 daban cuenta sobre la misma problemática. También reportaban cortes de luz en Lisandro Olmos. Desde las 12.00 estamos sin luz. Llamo a Edelap y te atiende contestador. Una vergüenza" indicaba un vecino.

En tanto, desde Barrio Aeropuerto, Arana y Sicardi indicaron que desde el mediodía venían sufriendo microcortes y que alrededor de las 17.30 la luz se fue por completo,

"Desde las 18:15 hs estamos sin luz (fase de por medio) en zona de 68, entre 8 y 9. Llamé a Edelap pero no me atiende ningún "humano", solo la máquina que me da número de reclamo y seguimos esperando" alertaba un frentista del casco urbano.

En tanto, desde 509 entre 202 y 208, detallaron que ya llevaban un total de cinco horas sin el suministro y que "al depender de estufa eléctrica la estamos pasando muy mal".

Desde la zona de 643 y 14 denunciaron que "desde las 17 estamos sin luz. Además de todo el día con baja tensión. Es recurrente, lluvias pequeñas o tormentas grandes siempre igual. Muchos de los habitantes de esta zona el único servicio que poseemos es la luz eléctrica, pero a Edelap no le importa".

"Estamos sin luz en Gonnet, calle Lacroze entre camino General Belgrano y Camino Centenario" destacó un lector que se comunicó con este diario mientras que desde Villa Elvira, 115, entre 73 y 74, indicaron que "llevamos 2 horas sin luz" y detallaron que "se escucharon dos fuertes explosiones de transformador y quedaron 2 fases sin electricidad y la otra con bajísima tensión. Estamos cansados que cada vez más seguido pase esto".

También se sumaban reclamos desde la zona de Arana y 131 en Villa Elisa y de Arturo Seguí. Desde este último sector precisaron que "hace más de una semana que nos cortan la luz durante 20 segundos y vuelve de forma inmediata ¡Nos van a quemar todos los electrodomésticos!".

"Importante corte en City Bell, 471 y 23 y zonas aledañas" indicaba un mensaje de un vecino al tiempo que desde Villa Castells también alertaban sobre problemas en el suministro de energía eléctrica.

Desde EDELAP indicaron que "Las interrupciones que se registran son sectoriales y están siendo atendidas. En algunos sectores están relacionadas con la tormenta presente en la región que presenta ráfagas de diversa intensidad provocando la caída de ramas junto con abundantes precipitaciones".

Detallaron que "En otros sectores la presencia de conexiones irregulares a la red eléctrica en asentamientos repercuten en el su normal funcionamiento, provocando interrupciones".

Y resaltaron que "En el marco de la Emergencia Sanitaria continuamos trabajando para garantizar la prestación del servicio. Nuestro Centro Operativo opera la red las 24 horas y contamos con personal a disponibilidad para atender el servicio respetando las recomendaciones oficiales de prevención y las medidas de seguridad eléctricas".

En tanto, ante las condiciones climáticas presentes recomendaron:

-Evitar el contacto con cables cortados e instalaciones eléctricas externas en general.

-No intentar retirar por cuenta propia objetos o ramas que pudieran caer sobre las líneas aéreas de energía eléctrica.

-Si ingresa agua en el hogar cortar el suministro eléctrico desde el interruptor general.

-Procurar no circular por la vía pública bajo vientos intensos, ráfagas, ni por calles anegadas.

Ante problemas técnicos individuales los usuarios pueden ingresar una solicitud de servicio técnico a través de cualquier dispositivo con conexión a la red de datos a través de la Oficina Virtual ingresando en www.edelap.com.ar o descargando la App desde su Store. También pueden comunicarse al 08002223335 o enviar un SMS al 23335 escribiendo la palabra LUZ dejando un espacio y colocando su Número de Identificación de Suministro.

