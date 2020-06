Caruso Lombardi y las llamadas de Tinelli a Grondona: "Quería mandarme al descenso"

Entre las muchas repercusiones que tuvo la emisión de los audios con llamadas entre Marcelo Tinelli y Julio Grondona acaba de sumarse la opinión de Ricardo Caruso Lombardi que apareció en uno de esos diálogos.

"Tinelli buscaba mandarme al descenso", tiró el DT en relación a la conversación de 2013 en la que el animador de TV le pedía al entonces titular de la AFA determinados árbitros para los partidos de San Lorenzo.

De acuerdo a lo publicado, en una de las escuchas, el dirigente del Ciclón menciona al entrenador, quien por entonces dirigía a Argentinos Juniors.

"No quiero que me dirija Ceballos, quiero al mejor: Delfino", planteó Tinelli previo al encuentro ante Argentinos Juniors en el "Nuevo Gasómetro" por la fecha 3 del torneo Inicial. "No quiero a los amigos de Caruso", repitió el actual presidente de San Lorenzo.

"Hay que buscar muchas cosas. No sé cómo va a afectar a estos árbitros que les diga lacras. Llamen a cualquiera de los que los nombró, nunca compartí un café. El en la charla habla de Delfino todo el tiempo, y en otro también. Delfino dijo que es hincha de San Lorenzo. El pide un árbitro para San Lorenzo-Argentinos, primero pidió cambio del árbitro. Con Argentinos peleábamos el descenso. ¿Por qué pidió un referí para ese partido?", se preguntó Caruso Lombardi en una entrevista radial.