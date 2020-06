Habilitan dos nuevas actividades en La Plata: contadores y productores de flores

El Gobierno nacional habilitó hoy una serie de actividades y servicios en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza y Santa Fe, que quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el coronavirus.

Así quedó establecido en dos decisiones administrativas, la 975/20 y la 968/20, publicadas hoy en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y en La Plata se le dio luz verde para que reanuden la actividad a los contadores públicos y productores de flores de corte y plantas ornamentales.

El siguiente es el detalle de las actividades autorizadas en distintos municipios bonarenses:

- Quilmes: abogados, escribanos, contadores; servicios de mantenimiento: jardineros y pileteros; servicios vinculados al transporte: venta de repuestos de automotor y afines; empresas privadas de transporte de pasajeros; actividades comerciales con modalidad de retiro en puerta.

- Morón: escribanos, profesionales de Ciencias Económicas, abogados, y oficinas de "Edenor" con atención al público.

- Moreno: escribanías

- Marcos Paz: podología, ortopedia, profesionales de la salud (kinesiología, fonoaudiología, nutrición, psicología y psicopedagogía); administración de instituciones privadas de educación, asociaciones civiles, deportivas, culturales (sólo cobro de cuotas y gestiones administrativas); reparación y mantenimiento de artefactos eléctricos con retiro y entrega a domicilio; servicios profesionales (jurídico, notarial, agrimensura, arquitectura, ingeniería, inmobiliarias y seguros); y aluminio y metales.

- Luján: kinesiología, servicio de gestores, servicio de técnicos, comercios con atención al público (con excepción de indumentaria, calzado, casas de deportes, accesorios, regalería y juguetería) y concesionarias de vehículos.

- Lanús: venta al por menor de artículos de bazar y menaje, de muebles y colchones, electrodomésticos, papel, cartón y artículos de librería, y de artículos de relojería y joyería; kinesiología y podología; actividad notarial.

- General San Martín: inmobiliarias, e institutos de enseñanza privada (solo para cobro de aranceles).

- Esteban Echeverría: industria automotriz y autopartes, fabricación de productos metalúrgicos, maquinaria y equipos, fabricación de la industria química y petroquímica, plásticos y subproductos, gráficas, ediciones e impresiones.

- Cañuelas: escribanías, asociación de abogados de Cañuelas, fabricación de metales comunes.

- Vicente López: productos textiles, indumentaria, bicicletas y motos, fabricantes de vidrio, y pintura.

- General Pueyrredón: nutricionistas.

- Tres de Febrero: fabricación de calzado

- San Fernando: mantenimiento y reparación de aeronaves, sus actividades accesorias, vuelos sanitarios

- Lomas de Zamora: arquitectos y agrimensores; contadores, abogados, escribanos, martilleros; fonoaudiólogos; kinesiólogos; nutricionistas; podólogos; gestores; talleres de reparación y mantenimiento de vehículos; mantenimiento domiciliario; locales gastronómicos: restaurantes, bares y heladerías (bajo modalidad take away o retiro en puerta del local); pinturerías, venta de materiales eléctricos, venta de productos de madera, venta de aberturas, ventas de cerámicas y/o sanitarios, casas de repuestos para el automotor y viveros (bajo modalidad de take away o retiro en puerta del local).

- Hurlingham: servicios médicos (kinesiólogos, fisiatras, podólogos); profesionales liberales y/o colegiados (contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, agrimensores, psicólogos, gestores, martilleros, y corredores inmobiliarios); comercios minoristas y servicios personales (técnicos, costureros y lavaderos de autos); y gastronomía bajo la modalidad entrega pactada.

- Las Heras: profesionales no médicos (escribanos, contadores, abogados, martilleros, corredores públicos, gestores), inmobiliarias.

- Brandsen: industria química y petroquímica.

En tanto, en la provincia de Neuquén se habilitaron los locales gastronómicos, bares y restaurantes; los gimnasios, talleres de pilates, centros de yoga, reiki, taichi, y otros similares; los natatorios; los talleres y seminarios formativos de danzas y otras disciplinas artísticas, sin apertura al público, y las bibliotecas populares, mientras que en la provincia de Mendoza se permitieron los gimnasios y los deportes individuales.

Finalmente, en el territorio de la provincia de Santa Fe se autorizaron las actividades de bares y restaurantes, con un determinado protocolo que incluye el debido distanciamiento social entre los comensales, medidas para desinfectar el calzado de los asistentes; y la limpieza y desinfección de las superficies y objetos de uso frecuente, y el uso obligatorio de tapabocas.