Cuarentena en el interior: municipios que buscan volver a la normalidad y otros que retroceden

"Tenemos que esperar el decreto reglamentario del gobernador, pero insistiremos con solicitudes de excepción rechazadas. Estaríamos en condiciones de entrar en fase 5 por no tener casos en 50 días". Con esa frase, el intendente de Pinamar Martín Yeza festejó anoche en redes sociales el anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre la nueva etapa de las medidas de prevención por la pandemia de coronavirus, con un esquema de distintas fases de cuarentena de acuerdo a la cantidad de días sin casos de COVID 19 que tenga cada distrito.

Como Pinamar, hay unos sesenta municipios del interior de la provincia de Buenos Aires que estarían en condiciones de entrar en fase 5, donde "se permite prácticamente todo” tal como explicó el gobernador Kicillof anoche en la conferencia de prensa junto al presidente Alberto Fernández en Olivos.

Como contracara, un grupo de municipios del interior retrocederán de fase, ya que en las últimas horas tuvieron una explosión de casos de coronavirus a partir de distintas situaciones de contacto de vecinos con personas que viajaron a zonas con circulación interna del virus y lo llevaron a sus pueblos. Necochea es una de las caras visibles: aquel "baby shower" rompió un período de dos meses sin contagios y ahora son, según las cifras oficiales, 31, incluida la beba recién nacida. Pero también hay otros. En Olavarría al día de hoy suman ocho casos, todos detectados después del reclamo que el miércoles pasado hizo su intendente, Ezequiel Galli, quien pedía que se permita flexibilizar la cuarentena por la ausencia de casos.

El sistema de fases de cuarentena para los municipios de la Provincia rige a partir de hoy y fue diseñado por el gobierno de Kicillof después de una semana de fuertes reclamos de intendentes que pedían la vuelta de actividades en sus ciudades, sin contagios ni circulación del COVID 19. La fase 3, que rige actualmente en todo el Área Metropolitana, donde hay circulación comunitaria de coronavirus, contempla la autorización para la industria, con protocolos de cuidado, y comercios de cercanía, pero no para salidas recreativas. La fase 4, para las ciudades que no tenían casos y tuvieron casos recientes,como Necochea u Olavarría, tendrá una mayor flexibilización que la 3, pero todavía no se permitirán salidas.

En tanto, el criterio para ingresar a fase 5 es pasar al menos 21 días sin contagios. De cumplir con este requisito, se permitirán actividades sociales y deportivas en grupos de hasta 10 personas.

Como Pinamar, otros municipios importantes del interior bonaerense están esperando que se confirme esa decisión. Entre ellos, por ejemplo, Junín, también en condiciones de estar en la fase más flexible de la cuarentena. Tandil, cuyo intendente Miguel Lunghi había protagonizado una polémica por advertir que abriría negocios por decisión propia si la Provincia no lo autorizaba, es otro. Allí, llevan más de 40 días sin contagios.

En la región del noroeste de la Provincia también son varios los municipios que entrarían en fase 5. Según los intendentes de la zona, son 18 los distritos que no tienen casos hace tres semanas o más y en donde a partir de ahora habrá actividades deportivas, sociales y recreativas: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen. De esa región, solo Nueve de Julio no podría acceder a esas autorizaciones.

En Fase 4 quedarían los distritos del interior con circulación interna: Mar del Plata, con 39 casos, y Bahía Blanca, con 72 afectados, están entre los más destacados.

A los casos de Necochea, mencionado anoche por Kicillof por el infortunado baby shower, se suman, por ejemplo, Capitán Sarmiento, un municipio del norte bonaerense donde los casos confirmados suman 23, según el último parte local. El intendente Javier Iguacel explicó que los contagios se iniciaron en la planta Tres Arroyos de esa localidad, a partir de un trabajador que había viajado a Buenos Aires. Entre los infectados hay trabajadores oriundos de localidades vecinas como Arrecifes, Carmen de Areco o San Anonio de Areco, y la planta fue “cerrada por desinfección”.