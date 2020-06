El desgarrador relato de Cafú al recordar a su hijo

Cafú, el mítico lateral derecho de Brasil, cumplió 50 años y recordó con emoción a su hijo Danilo, quien murió por un infarto en septiembre de 2019.

"Hay días en esta vida que no olvidamos. El 4 de septiembre de 2019, Dios se llevó a mi hijo, que tenía solo 30 años. Hay cosas que no tienen razón de ser. Murió en mis brazos. Traté de salvarle, pero se fue. Cuando no puedes ni salvar a tu propio hijo de sientes muy débil. Fue y es un sentimiento terrible", aseguró en una carta escrita por el embajador del Mundial de Qatar 2022.

A lo que agregó que "Dios se lo llevó y estoy seguro de que se siente bien allá donde está. Seguro que se está riendo desde arriba de las cosas que hacemos en la Tierra. Suplico por que ningún padre experimente esto que te rompe el corazón", cerró Cafú.

Danilo murió al sufrir un paro cardíaco cuando jugaba un partido en la casa familiar que tenían en Barueri.