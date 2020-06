“Te voy a matar”: el calvario de una periodista atacada por la ex de su marido

Una película de terror vivió la conductora Melisa Zurita, parte del staff de Canal 26: fue atacada en su casa por una mujer, la ex de su actual pareja, que quería matarla con un cuchillo frente a su hija.

Todo ocurrió en un barrio privado de Ituzaingó, en la casa de la periodista comparte con Gustavo Holstain, CEO de la firma de lentes Orbital: la atacante, contó el sábado por la noche Mauro Szeta en Twitter, habría sido Geraldine Martínez, ex pareja de Holstein y a quien Zurita ya había denunciado por “hostigamiento reiterado”.

La imputada por el ataque ingresó a la vivienda encapuchada, habiendo conseguido atravesar el cerco perimetral de la casa con una pinza. Como en una película. La atacante ingresó a la casa, agredió a Zurita, la amenazó de muerte, le robó el celular y habría intentado fugarse en la camioneta de la víctima.

Zurita vivió para contarla: la conductora de distintos informativos de la señal, parte del equipo hace más de una década, se salvó gracias a que pudo escaparse por una ventana junto a su hija. Y la atacante fue detenida por personal policial del Comando Patrulla Ituzaingó mientras huía.

“Me iba a matar a mí y a mi hija. Estábamos en la cama y me clavó un cuchillo. Pudimos escapar corriendo. Se llevó el celular y la camioneta y me amenazó con un arma. Estaba llena de sangre”, escribió Zurita en un grupo de WhatsApp de periodistas, pidiendo que se difunda la información horas después del hecho.

Ayer, más tranquila luego de haber sido medicada por el trauma, Zurita contó lo sucedido con calma: en diálogo con C5N, Zurita, junto a su pareja, contó que todo ocurrió “cerca de las 19 horas: me encontraba la habitación con mi hija, las dos solas, porque mi marido estaba trabajando. Estaba todo oscuro porque ya era casi de noche, fui a preparar la merienda y al volver a mi cuarto comencé a escuchar una voz de una mujer y dije ‘¿quién es?’”.

“Como vivo en un barrio cerrado supuse que era una mujer que venía a pedir algo, o que me habían abierto la puerta, y entonces digo: ‘¿quién es? ¿quién está ahí...?’ En eso escucho una voz que hablaba cada vez más fuerte y me decía: ‘¿Dónde estás... dónde estás? No te escondas’. Pensé que se habían confundido de casa”, continuó el relato de terror Zurita.

Entonces, Martínez, la ex de su marido, “entró a la habitación donde yo estaba con mi hija. Fue... hasta ahora me tiembla el cuerpo...”, describió Melisa. “Cuando la reconocí fue terrible. Si hubiese sido otro delincuente, no habría tenido tanto miedo como a esta mujer que ya me había amenazado con matarme. Se apareció con una capucha tipo pulover, todo desarreglado que tenía un agujero que es por donde me miraba. Tenía los ojos ensangrentados. No sé si estaba borracha o drogada”, contó Zurita, y recordó estremecida que “ella vivió en esta casa, por eso conoce todos los lugares. Conoce todos los movimientos, pero todavía no sé por dónde entró. Nosotros ya hicimos reiteradas denuncias por amenazas de muerte y en alguna oportunidad me siguió hasta un auto”.

Zurita contó que su atacante “tenía un buzo gris lleno de sangre, unas cadenas, una trincheta o un cuchillo y algo más. Yo intentaba hacer algo con mi celular, pero ella me decía que lo dejara. Empezamos a forcejear y cuando vi que tenía los guantes de látex dije ‘esta me viene a matar’. Y me dijo: ‘Te voy a matar delante de tu hija para que vea cómo te mato... fue una locura”.

“Mi hija no lloraba, estaba como en estado de shock. En un momento a esta mujer se le caen unas llaves y me pide que se las levante, pero yo no quería hacerlo porque dije ‘sí me agacho me va a clavar el cuchillo’. Decide hacerlo ella y cuando se dio vuelta, yo abrí un ventanal que tengo en mi habitación que es bastante pesado y salí corriendo por el parque pidiendo auxilio”, contó Zurita de su escape.

Pero ni siquiera entonces se terminó la pesadilla: al salir, la periodista se dio cuenta que su atacante no había llegado sola al lugar. “Cuando salgo veo a dos hombres que me gritaron ‘hija de puta te vamos a matar, te vamos a matar...’ Seguí corriendo hasta la casa de al lado, que encima no había nadie, y me escondí detrás de una pared abrazada a mi hija y le pedí que hiciera silencio para que nadie nos escuchara”, reveló.

“Vino uno de los chicos de seguridad que me pidió que me quede tranquila. A ella la detuvieron cuando intentaba salir del barrio privado con mi camioneta, que luego recuperé junto al celular que me había sacado cuando me tenía encerrada”, comentó Zurita. Conmocionada, y para nada tranquila con lo que puede venir: “Yo siempre tuve el presentimiento que algún día iba a entrar a mi casa y que iba a venir por mi o por mi hija, yo se lo decía a mi pareja. Ella es una persona muy poderosa que tiene muchos contactos y dinero, y quizás quede libre en dos minutos. Yo antes no salí a hablar porque tenía miedo”, dijo.

La causa está en manos del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI 1 Desentralizada de Ituzaingó, quien ya solicitó los videos de las cámaras de seguridad del barrio en donde ocurrió el hecho y pidió que la detenida preste declaración en las próximas horas.