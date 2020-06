Conmueve la solidaridad de una vecina no vidente

Avanza la campaña denominada “Bufandas por alimentos”, que organiza la organización La Plata Solidaria y busca ayudar a sectores que más lo necesitan.

Según indicaron los organizadores, se canjean alimentos por las bufandas tejidas por Emilce, una vecina platense, no vidente, de 82 años que realizó decenas de estas prendas en cuarentena para que los alimentos que se reciban sean destinados a comedores y merenderos de la ciudad.

“Cuando los chicos de La Plata solidaria me dijeron que hacían falta alimentos les propuse esta actividad. Durante estos días de cuarentena me pareció útil tejer y poder ayudar ya que fui docente rural durante 50 años y los chicos en esta situación, en los barrios más humildes no la deben estar pasando bien y esta es una forma de colaborar”, señalo Emilce, la vecina tolosana que ya había realizado esta actividad el año pasado, pese a su dificultad visual.

“Para nosotros es un placer, en medio de tantas necesidades por la pandemia que Emilce con su corazón nos ayude de esta forma. Aquel platense que quiera una bufanda sólo debe contactarse con nosotros y con todas las medidas de prevención se las llevaremos hasta su casa” afirmo Pablo Pérez, coordinador de La Plata Solidaria.

CONTACTOS

Quienes quieran participar pueden escribir al WhatsApp 2215669819, al Instagram LaPlataSolidariaok o al Facebook La Plata Solidaria.

La organización lleva a cabo distintos emprendimientos solidarios para vecinos vulnerables, a lo largo del año. Han juntado alimentos, pero también han buscado calzados, leche, juguetes y útiles escolares.

Durante la cuarentena que ha comenzado en marzo pasado, llevaron a cabo distintos emprendimientos, adoptando las medidas de seguridad sanitarias en el marco de la pandemia del coronavirus.

En la Ciudad, como se publicó en reiteradas oportunidades en este diario, distintas organizaciones, entidades y asociaciones han realizado diferentes campañas solidarias para ayudar a los sectores que tienen diferentes necesidades y no pueden conseguir recursos por diferentes razones.