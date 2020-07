"Infectadura": no hicieron lugar a la denuncia penal contra la marcha anticuarentena

El fiscal federal Federico Delgado resolvió hoy no impulsar una denuncia contra el actor Juan Acosta por sus expresiones en redes sociales sobre la cuarentena por la pandemia de coronavirus, al concluir que "lo que las personas piensan no puede ser sometido a las leyes penales".

Delgado aclaró que en "término de debate republicano", los hechos pudieron ser graves pero "la fórmula “interés público” hay que “leerla” de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional que coloca en el cabeza del Ministerio Público la representación de los intereses generales de la sociedad", explicó.

"Es evidente que no hay un interés público en perseguir a las personas por lo que piensan o porque lo que dicen individualmente", concluyó al resolver no impulsar la denuncia presentada contra Acosta por un particular.

La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, a quien la Fiscalía presentó el dictamen donde pide desestimar la denuncia. "Lo que las personas piensan no puede ser sometido a las leyes penales", agregó el fiscal.

"El interés público del que habla la ley es de la comisión de delitos y aquí no se cometieron delitos. Los esfuerzos que en ese sentido realizó el denunciante, no pasó el límite la especulación", analizó además.

"Si existe alguna afinidad entre los hablantes, según la lectura minuciosa de la denuncia, esa afinidad parece ser solamente ideológica y lo que las personas piensan no puede ser sometido a las leyes penales", concluyó.

La denuncia contra el actor llegó a través del correo electrónico de un particular a la UFECI, la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, desde donde se envió a sorteo en los Tribunales Federales de Retiro. El escrito "revela profundos desacuerdos y fuertes juicios estéticos, políticos e ideológicos con respecto a las intervenciones de Juan Acosta en las redes sociales y frente a las visiones del mundo del resto de las personas que menciona, pero de ninguna manera permiten la apertura de una “causa” en el sentido del artículo 116 de la Constitución Nacional", agregó el fiscal.

"No existe un hecho con rasgos delictivos que justifique poner en marcha el ejercicio de la acción penal como presupuesto legal de una eventual sanción judicial", concluyó.

En el mail donde se denunciaba al actor se aludió a sus mensajes en redes sociales que habrían incitado a "romper la cuarentena" y a "copar el Obelisco y todas las plazas del país" en medio de posteos de otros usuarios que aludían a una "infectadura".

"Como ciudadano que no sale hace ya 90 días, ni ve a su familiares desde entonces, me indigna que otros como militantes del PRO salgan a las calles (por tercera vez) el próximo 20 de junio sin que haya consecuencias jurídicas por el quebrantamiento del decreto presidencial”, sostuvo el denunciante.