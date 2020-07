Le vaciaron la cuenta, pidieron un préstamo a su nombre y hasta un adelanto de sueldo

Una vecina de nuestra ciudad denunció haber sido víctima de una estafa que ahora investigan la Justicia y autoridades del Banco Provincia donde la damnificada tiene sus cuentas bancarias.

El hecho fue denunciado por Claudia Guillorme, una docente jubilada, ex directora del Normal 1 que de acuerdo con su relato cayó víctima de un engaño que empezó a través de la red social Facebook y siguió con una estafa bancaria.

Según contó a EL DIA.COM en los días previos al hecho había tramitado un turno para ser atendida en una de las sucursales bancarias del Bapro para gestionar una extensión de su tarjeta para un familiar.

"Me llegó entonces un mensaje por Facebook. Decía Usuario y creo que hasta tenía el logo del banco. Esa persona me hizo preguntas sobre el turno que había pedido y me pidió que me registrada como usuario, lo cual hice y luego me pidió que le mandara unos números que estaban en un mail que luego me mandaron del banco", señaló.

A partir de ahí la damnificada intentó retirar dinero de su cuenta pero no le fue posible. "Me decían tarjeta suspendida", contó.

Cuando fue a reclamar al banco se enteró que no solamente le habían vaciado la cuenta a través de transferencias a diferentes cuentas sino que habían gestionado un crédito a su nombre por $450 mil y un adelanto de sueldo de $15,000.

"Me descompuse, me subió la presión", relató Guillorme que formalizó la denuncia penal en la comisaría de City Bell y en la DDI La Plata.

"En el banco me dijeron que no fui el único caso", aseguró.