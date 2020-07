Preocupación y confusión entre los afiliados

El primer día tras el corte del convenio entre IOMA y la Agremiación Médica Platense tuvo escenas y reclamos de los afiliados a la obra social. Un afiliado fue a un sanatorio de barrio Norte, con un presunto esguince. En la ventanilla de informes se encontró con un mensaje y recomendación: “no lo van a atender por la obra social, tendrá que pagar la consulta y la práctica, de lo contrario puede ir a un hospital público”.

Otra mujer que habló con este diario –vea https://www.eldia.com/nota/2020-7-10-4-11-18-medicos-ratificaron-que-atenderan-como-particulares-a-los-afiliados-de-ioma-la-ciudad- dijo que “en ninguna clínica quisieron atender el caso de mi esposo, que es paciente cardiológico. En todas me dijeron que espere hasta el lunes. Pagamos 5.000 pesos por mes de aportes a la obra social y no tengo cobertura médica. Debo pagar como particular para que me atiendan. Entonces, ¿para qué pagamos por algo que no recibimos?”.

El caso del afiliado se hizo viral en las redes sociales, donde hay una página en Facebook que se denomina IOMA, amparos, denuncias y reclamos. Allí explotaron las dudas, los enojos y los mensajes de creciente preocupación.