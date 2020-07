Médicos ratificaron que atenderán como particulares a los afiliados de IOMA

Transcurridas las primeras horas del corte de convenio realizado por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) para prescindir de la Agremiación Médica Platense (AMP), los afiliados tuvieron una jornada de confusión y enojo. Quienes fueron a atenderse a las clínicas privadas debieron pagar en forma particular las consultas y prácticas como consecuencia que la mayoría de las asociaciones profesionales y sociedades científicas platenses adhirieron al lineamiento de la AMP: atender a los afiliados del Instituto como pacientes particulares.

Aunque desde la obra social afirman que la “cobertura médica está garantizada”, los afiliados se encontraron con otra situación en los centros de salud. Mabel, por ejemplo, vivió ayer una tarde para el olvido. Su esposo es paciente cardiológico y tiene 5 stent. Debía hacerse un control. Fue a una clínica céntrica y le dijeron que no lo iban a atender como afiliado a IOMA. “Sólo lo iban a recibir si pagaba en forma particular. Y me pidieron 950 pesos para que un médico de la guardia me haga una receta”, contó la mujer a este diario –ver aparte-.

Ayer las autoridades de la AMP salieron a responder la decisión unánime del directorio de IOMA de cortar el vínculo. “Los médicos agremiados atenderán a los afiliados de IOMA como pacientes particulares a partir de la decisión unilateral del Instituto y del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de cortar el convenio que unía a ambas entidades”, expresó Jorge Varallo en conferencia de prensa. En la Ciudad hay 5.000 médicos agremiados.

Por su parte, el vicepresidente de IOMA, Leonardo Verna, dijo que “están garantizadas las prestaciones” y ratificó que “los médicos podrán seguir atendiendo a los afiliados de la obra social”.

PRIMERAS REACCIONES

Se conocieron ayer distintas manifestaciones de sociedades médicas que apoyaron a la Agremiación Médica Platense. Sandra Fumez, vicepresidente de la Sociedad de Pediatras de La Plata sostuvo: “Seguimos los lineamientos de la AMP. Aguardamos que se abra una nueva instancia de diálogo con la Agremiación para seguir trabajando por convenio y no por contrato directo con IOMA”.

Mariana Meso, de la Sociedad de Medicina Interna, se refirió de manera similar. “Enviamos una nota de adhesión a la AMP. Atenderemos a los afiliados como pacientes particulares. IOMA habla de un aumento del 7 por ciento de los honorarios, en base a un valor que tiene 11 meses, lo que significa una reducción del valor de los pagos, no una suba. Además, nos dicen que podemos cobrar lo facturado por abril en forma descentralizada, pero para hacerlo tenemos que anotarnos como prestadores directos y es lo que no aceptamos”, dijo la profesional.

Por su parte, los profesionales de la asociación del Instituto Médico Platense (IMP) indicaron que “al día de la fecha no contamos con convenio que vincule a la AMP y al IOMA, y a los médicos con el IOMA. Queda a decisión de los profesionales continuar con la atención de los pacientes tanto en internación como en las guardias (COVID y general), cuando el paciente no pueda abonar, siendo que todos son, desde el comunicado de ayer, particulares”.

Desde el IMP, según trascendió, habían solicitado un tiempo de “tregua” durante los próximos 4 días, manifestando su “preocupación por las emergencias y los pacientes internados, ofreciéndose a abonar los honorarios que correspondan” y expresaron su “preocupación sobre el futuro del conflicto y la situación económica de la clínica, si esto se prolonga en el tiempo”. La propuesta no fue aceptada por la asociación de profesionales y el Jefe de Clínica Médica, según trascendió ayer.

DUDAS Y ALGUNAS RESPUESTAS

Con el correr de las horas, aparecieron las primeras dudas e inconvenientes para los afiliados. Por ejemplo, si por estos días un afiliado de IOMA tiene que internarse, qué costos tiene que afrontar y cuál es la cobertura. Los gastos sanatoriales (cama, comida, remedios, equipamiento) están cubiertos por la obra social. Pero a cada médico que tenga que intervenir en la estadía en el sanatorio el afiliado deberá pagarle los honorarios en forma particular, siempre y cuando el profesional no quiera atenderlo por la obra social, tal como ha optado ayer la mayoría de las asociaciones profesionales y sociedades científicas, según informaron distintas fuentes consultadas.

Con respecto a los medicamentos, un vocero de IOMA dijo que “aunque el médico lo atienda en forma particular, el profesional puede utilizar cualquier recetario y con poner el número de afiliado en la receta el medicamento tendrá la cobertura correspondiente”.

Sobre las prácticas ambulatorias, ocurriría lo mismo que con la internación: la aparatología lo cubriría la obra social, pero el honorario del médico que la lleve a cabo tendrá que abonarlo el paciente.

MÁS ARTILLERÍA CRUZADA

El corte de relación que llevó a cabo IOMA con la AMP siguió sumando artillería cruzada entre las partes. A los dichos del titular del Instituto y del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, sobre la situación que derivó en la decisión unánime de prescindir de la Agremiación, ayer se sumó el vicepresidente de la obra social, Leonardo Verna, quien dijo que se seguirá pagando a los profesionales pero “sin intermediarios”, y explicó que se tomó la decisión de rescindir el convenio a partir de “prestaciones no realizadas y facturación sin documentación respaldatoria”.

Desde ahora, “todo médico que venía realizando prestaciones para el IOMA se lo reconocerá de manera automática, y, a partir del lunes próximo, deberán ingresar a una página para actualizar sus datos y cargar su facturación”, explicó el funcionario.

“Luego de varias reuniones, se declararon incapaces de realizar auditorias, con lo cual es insostenible el convenio”, agregó Verna, quien remarcó: “es una extorsión hacia los médicos y afiliados el comunicado que señala que los médicos no atenderán por IOMA cuando es al revés, no cambiamos la modalidad de prestación sino que la AMP no está más en el medio como entidad intermediaria recaudatoria”. También aseguró que “se está trabajando en una mejora del honorario médico, pero sin aumentar el copago que debe afrontar el afiliado”.

Fuentes de la obra social remarcaron ayer que “para ser prestadores de IOMA no es necesario que se desafilien de la AMP. La agremiación puede participar del diálogo para plantear mejoras al sistema, discutir honorarios, pero no tendrá la función administrativa ni recaudatoria”.

En tanto, Jorge Varallo, presidente de la AMP, dijo que “en seis casos de las denuncias realizadas por IOMA contra los médicos hay sospechas sobre 4.500 pesos, lejos de los 8 millones que plantea la obra social”.

“Hemos visto azorados en medio de la peor pandemia del último siglo que las autoridades del IOMA y del ministerio de Salud de la Provincia han comunicado su decisión de dejar sin cobertura a cientos de miles de afiliados”, agregó el profesional.

El presidente de la AMP dijo también que “la Agremiación Médica Platense está dispuesta al diálogo reflexivo pero no con imposiciones del IOMA, pese a que hoy el médico está con miedo y hartazgo en medio de un sistema de salud que lo desprecia, lo acorrala y hasta pretende despojarlo de las entidades que lo representan”.

En relación a las acusaciones del IOMA, Varallo explicó que “es importante que yo salvaguarde el buen nombre y honor de la entidad que presido y que representa a 5 mil médicos de la Ciudad, que jamás defendió ni defenderá ningún tipo de irregularidades ni conductas que se alejen de la ética profesional. Sí creemos en el derecho de los acusados a ser debidamente notificados sobre aquello de lo que se los acusa, a formular su descargo y a la legítima defensa ante la Justicia”.

“La Agremiación Médica Platense está dispuesta al diálogo reflexivo pero no impositivo con el IOMA”

Jorge Varallo, Presidente de la AMP

“La denuncia tiene que ver con prestaciones no realizadas y facturación sin documentación respaldatoria”

Leonardo Verna, Vicepresidente de IOMA

Muchos afiliados ya se encontraron con distintos trastornos en los centros de salud platenses