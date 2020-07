Villa Elisa: cayó tras amenazar a policías con una botella 

Un hombre de 41 años fue detenido en las últimas horas en un sector de Villa Elisa acusado de agredir a un vecino de 39 años y amenazar con una botella a policías que habían acudido al lugar tras un pedido de auxilio que hizo la víctima.

El caso tuvo lugar en 16 y 423 bis. Una fuente policial indicó que el procedimiento se activó cuando un hombre le hizo señas a policías del Comando de Patrullas que realizaban tareas de prevención del delito en esa zona.

Este sujeto sostuvo que había sido agredido y señaló que el atacante se encontraba a pocos metros, escondido en una vivienda.

Cuando la policía se disponía a descender del patrullero, el presunto agresor se abalanzó sobre el móvil policial con una botella en la mano con intenciones de evitar que los uniformados pudieran descender.

Tras un momento de tensión y al verse cercado por la situación, el hombre depuso su actitud hostil y se dio a la fuga. Pero fueron pocos los minutos que pudo evadir a la autoridad ya que fue visto por un uniformado cuando ingresaba a una vivienda.

En este marco, el operativo se trasladó hasta esa propiedad. Tras entrevistarse con la dueña de casa, la policía ingresó al domicilio y terminó reduciendo y esposando al sospechoso.

La fuente policial consultada aclaró que la mujer, de 30 años, ex pareja del hombre permitió que ingresen los policías para que aprehendan a su ex, ya que se había metido sin permiso y ella no quería que permanezca ahí.

En el hecho tomó intervención la UFI N° 15 desde donde se iniciaron actuaciones por lesiones y violación de domicilio.