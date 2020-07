Kicillof: "Hay que tomar medidas en base a los datos y siempre mirando cómo cuidar la salud"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, adelantó que se reunirá en los próximos días con intendentes para evaluar cómo continuará el aislamiento después del 17 de este mes y remarcó que "hay que tomar medidas en base a los datos y siempre mirando cómo cuidar la salud" de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.



"Lo que muestra el mundo es un ´Stop and Go´, un ir y venir, empezar y volver para atrás (con la cuarentena), dependiendo cómo se mueven los contagios (de coronavirus)", explicó Kicillof durante el acto de entrega de respiradores en el distrito de Vicente López.



El mandatario bonaerense insistió con que "hay que tomar medidas en base a hechos, a los datos y siempre mirando cómo cuidar la salud de hasta el último bonaerense".



"No es algo que pase en Argentina o en la provincia, es algo que pasa en Israel, en los mejores países que han controlado la pandemia y hoy tienen rebrotes y deben volver a aislamiento", graficó.



Afirmó que "no se puede llevar tranquilidad diciendo ´se acaba el coronavirus tal día´ porque eso no lo sabe nadie, pero sí dar tranquilidad de que el Gobierno nacional, provincial y municipal han trabajado para que si alguien contrae coronavirus, tendrá lo que necesite en términos sanitarios".



"Vamos a estar charlando con los intendentes, cómo ven la perspectiva para después del 17 de julio y tomar la decisión de cómo se va a continuar", apuntó el gobernador sobre las conversaciones que mantendrá esta semana con los jefes comunales.



"La ciudadanía fue convocada a hacer un esfuerzo, el esfuerzo que conlleva un mayor confinamiento, pero como resultado tenemos una menor movilidad y la menor movilidad es el único y el más efectivo remedio para evitar contagios", reseñó y subrayó que esa disminución del movimiento ciudadano era lo necesario para "moderar, reducir, amesetar" la curva de contagios.



Kicillof compartió el acto con su ministro de Salud, Daniel Gollan, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, con quien recorrió el Centro Extrahospitalario Campo 1, para pacientes con síntomas leves de Covid-19, donde se realizó la entrega de 10 respiradores.



El Gobernador destacó que el distrito de Vicente López cuenta con cinco centros de aislamiento y tras felicitar al intendente y su equipo de salud aseguró que "sin la cuarentena, todo esto (en alusión a los centros) no existiría".



Y reflexionó: "Cada una de estas iniciativas, de estas inversiones, se pudo hacer a tiempo porque se hizo una cuarentena en el momento indicado".



"Gracias a la ciudadanía, al intendente (Jorge Macri), y su compromiso con la provincia y con la Nación; estamos trabajando en unidad para conseguir que lo que necesite el municipio aparezca, como estos respiradores, esta tercer entrega de respiradores", detalló.



Por su parte, Macri, declaró: "Estamos haciendo lo que corresponde: trabajar en equipo, ir ajustando, aprender de esta enfermedad e ir trabajando en los tres niveles Nación, provincia y municipio".



"Quiero hacer un llamado a los vecinos, más allá de la búsqueda de casos puerta a puerta, necesitamos el compromiso de que avisen rápido para poder llegar rápido y que acepten la posibilidad de estar aislados", apuntó.



Macri agradeció la presencia de Kicillof en ese centro de aislamiento y expresó: "Cuenten con nosotros para seguir trabajando".