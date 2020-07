María Eugenia Vidal recibió el alta definitiva luego de su contagio por coronavirus

“Volvimos a ser 4”, informó la ex gobernadora María Eugenia Vidal en sus redes sociales, asegurando que había recibido el alta por coronavirus. “Hoy finalmente con el alta médica llegaron mis hijos a casa. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme”, completó la ex mandataria provincial.

Hoy finalmente con el alta médica llegaron mis hijos a casa.💕😊 Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 12, 2020